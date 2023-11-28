Украинские пограничники подняли государственный флаг в пункте пропуска "Бударки" на границе с рф

Украинские пограничники установили государственный флаг на пункте пропуска "Бударки", который расположен в Харьковской области на границе с рф. Данный пункт пропуска не работает с начала полномасштабного вторжения, и регулярно обстреливается войсками рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Детали

Украинский флаг подняли пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница". Несмотря на постоянные обстрелы, они зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки", что на Харьковщине, и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окрестностях башню.

В ГПСУ отметили, что этот пункт пропуска расположен непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения РФ.