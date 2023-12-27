Украинские "Мамаи" будут бить российский флот и в дальнейшем - СНБО

Большие морские дроны "Мамай" будут бить российский флот и в дальнейшем. Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Голосу Америки, передает УНН.

Мы стали одними из первых в мире одними из первых в мире по их производству и эксплуатации. Но единственное, что можно сказать. сказать, что "Мамай" - это любимый герой вот нашего председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Поэтому название этого большого морского дрона появилось не просто так. Этим вопросом занимается большая группа людей. И наши "Мамаи" будут бить российский флот и в дальнейшем - сказал Данилов.

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В СБУ недавно сообщили, что Служба безопасности Украины проводит успешные спецоперации на море не только благодаря "Sea Baby", но и используя другой дрон, который называется "Мамай".

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