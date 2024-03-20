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Украинские депутаты принимают участие в Одиннадцатой пленарной сессии ПА ЕВРОНЕСТ
Украинские парламентарии приняли участие в Одиннадцатой пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи (ПАСЕ) в Брюсселе, где обсудили различные темы, связанные с агрессией рф против Украины и Восточным партнерством.
рф распространяет фейк о СБУ и Зеленском, разжигающих в Украине религиозную войну
российская пропаганда распространяет фейковые обвинения в религиозной войне в Украине в адрес президента Зеленского и Службы безопасности, чтобы подорвать доверие общественности и оправдать действия рф.
Мужчина подорвался на мине во время выпаса скота в Херсонской области
В Херсонской области местный житель погиб, подорвавшись на мине во время выпаса скота.
Более 70% городов в мире не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха
Более 70% городов в 134 странах не соответствуют стандартам ВОЗ по загрязнению воздуха PM2. 5, причем Бангладеш, Пакистан и Индия являются одними из самых загрязненных, а Французская Полинезия, Маврикий и Исландия имеют самый чистый воздух.
Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2
ВСУ применили беспилотники, чтобы нанести удар по российским тягачам, которые пытались похитить танк Leopard 2 под Тернами.
SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи
SpaceX начала продавать спутниковые лазеры для быстрой космической связи другим спутниковым компаниям, что позволяет им передавать данные между спутниками со скоростью света и обеспечивать эффективное глобальное интернет-покрытие с меньшим количеством наземных станций.
ВСУ зафиксировали активность вражеской тактической авиации на востоке Украины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации и угрозе воздушных ударов в прифронтовых районах на востоке государства.
Косово готовится отправить Украине пакет военной помощи
Косово отправит Украине пакет военной помощи, включая минометные снаряды, бронетехника и грузовики.
Нетаньяху отклонил просьбу Байдена отменить наземную атаку на Рафах в Газе
Премьер-министр Израиля Нетаньяху отклонил просьбу президента США Байдена отменить запланированную наземную атаку на Рафах в Газе, ссылаясь на необходимость уничтожения боевиков ХАМАС, которые там скрываются.
Корейская компания предоставит Украине оборудование для разминирования
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обсудила с компанией HD Hyundai Construction Equipment вопрос предоставления современной техники и оборудования, в том числе механизированных машин разминирования, для гуманитарного разминирования территорий, освобожденных от российской оккупации, с целью обеспечения безопасности населения.