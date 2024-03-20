Украинские депутаты принимают участие в Одиннадцатой пленарной сессии ПА ЕВРОНЕСТ

Украинские парламентарии приняли участие в Одиннадцатой пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи (ПА ЕВРОНЕСТ). Об этом сообщает Пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, передает УНН.

Детали

В Брюсселе действует Одиннадцатая пленарная сессия Парламентской ассамблеи ЕС - Восточные соседи (ПА ЕВРОНЕСТ), которая продлится до 20 марта.

Участие в сессии приняла делегация Верховной Рады Украины, представленная 7 народными депутатами Украины во главе с председателем Постоянной делегации Иваном Крулько, который в этом году занимает должность Сопрезидента ПА ЕВРОНЕСТ. В состав делегации также вошли Владимир Арьев, Елена Винтоняк, Олег Мейдич, Игорь Молоток, Александр Васюк, Ольга Стефанишина.

В течение первых рабочих дней состоялись встречи "политических семей", заседания четырех постоянных комитетов, бюро ПА ЕВРОНЕСТ и рабочих групп по Соглашению об ассоциации и по вопросам беларуси. Во время заседаний комитетов проведены дискуссии на широкий спектр тем, включая укрепление гражданско-безопасного аспекта Восточного партнерства в контексте российской военной агрессии против Украины, энергетической инфраструктуры и безопасности, экономических последствий войны для региона и другие актуальные вопросы, такие как имплементация экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства. Также обсуждались аспекты социальной поддержки и интеграции несовершеннолетних, спасающихся от войны.

По итогам первых рабочих дней Иван Крулько был избран Сопрезидентом ПА ЕВРОНЕСТ.

Также украинская делегация представила проект специальной резолюции к десятой годовщине российской агрессии и второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину, которое будет рассмотрено на пленарной сессии 20 марта.

Добавим

Пленарная сессия ПА ЕВРОНЕСТ продолжит свою работу 20 марта с пленарных заседаний.

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