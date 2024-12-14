Украинская спортсменка триумфовала на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Испании
Киев • УНН
Анна Максименко завоевала золото на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Бургосе. В финале украинка победила польскую спортсменку Грету Гахали со счетом 15:7.
Украинка Анна Максименко стала чемпионкой этапа юниорского Кубка мира по фехтованию в Испании. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.
Детали
Юная украинская шпажистка Анна Максименко одержала победу на этапе юниорского Кубка мира, который состоялся в Бургосе.
В полуфинале она одержала победу над представительницей Польши со счетом 15:13. В финальной встрече Максименко одолела польскую спортсменку Грету Гахали, завершив поединок с убедительным счетом 15:7.
Этот триумф стал второй победой в карьере Анны Максименко на юниорском Кубке мира, подтверждая ее статус одной из самых перспективных молодых фехтовальщиц.
Завтра украинская команда продолжит выступления в командном первенстве среди юниорок, где наши спортсменки будут бороться за новые медали.
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