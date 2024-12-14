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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
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Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

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Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
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Украинская спортсменка триумфовала на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Испании

Украинская спортсменка триумфовала на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Испании

Киев  •  УНН

 • 2335 просмотра

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Анна Максименко завоевала золото на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию в Бургосе. В финале украинка победила польскую спортсменку Грету Гахали со счетом 15:7.

Украинка Анна Максименко стала чемпионкой этапа юниорского Кубка мира по фехтованию в Испании. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Детали

Юная украинская шпажистка Анна Максименко одержала победу на этапе юниорского Кубка мира, который состоялся в Бургосе.

В полуфинале она одержала победу над представительницей Польши со счетом 15:13. В финальной встрече Максименко одолела польскую спортсменку Грету Гахали, завершив поединок с убедительным счетом 15:7. 

Этот триумф стал второй победой в карьере Анны Максименко на юниорском Кубке мира, подтверждая ее статус одной из самых перспективных молодых фехтовальщиц. 

Завтра украинская команда продолжит выступления в командном первенстве среди юниорок, где наши спортсменки будут бороться за новые медали.

Санкционный миллиардер Усманов приостановил свои обязанности президента Международной федерации фехтования4 дек. 2024, 18:58 • 27277 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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