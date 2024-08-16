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Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 06:30  •  13177 просмотра

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Анонс матчей третьего тура Украинской премьер-лиги. Анализ шансов команд, статистика очных встреч, коэффициенты букмекеров и время трансляций на УПЛ ТВ.

Уже сегодня и до воскресенья украинских болельщиков порадует третий тур Украинской премьер-лиги. Смогут ли "Черноморец" и "Левый берег" выйти из кризиса, или продолжат падение на дно турнирной таблицы, сможет ли луганская "Заря" удержать первую строчку в чемпионате, сможет ли киевское "Динамо" продолжить победное шествие, или споткнется о новичка - "Карпаты", узнаем уже в этот футбольный уикенд. УНН решил рассказать, с каким настроением подходят команды к поединкам, кто фаворит букмекеров и где смотреть матчи УПЛ.  

"Черноморец" - "Колос" 

Открывать третий тур УПЛ на стадионе "Черноморец" будут команды, которые еще не побеждали в этом сезоне - "Черноморец" и "Колос". 

Одесситы в первых двух турах еще не набирали очков - 2 поражения против "Зари" и "Кривбасса" - дважды по 1:0. Ковалевцы хоть и не побеждали, но и не проигрывали - две ничьи против "Оболони" (2:2) и "Ингульца". 

Статистика очных встреч в УПЛ почти одинакова - 3 победы "Колоса", 2 победы "Черноморца" и две ничьи. 

В прошлом сезоне команды обменялись победами друг над другом. В первом матче "Колос" на своем стадионе переиграл "Черноморец" - 2:0, а уже во втором круге УПЛ, "Черноморец" уже на своей домашней арене победил ковалевцев - 1:0. 

Удастся ли одесситам преодолеть проигрышную серию, которая длится в чемпионатах 4 игры, и нанести "Оболони" 60-е поражение в чемпионатах, или потерпят 41-е поражение при Александре Бабиче, можно будет увидеть уже в 15:30. Матч, как и все остальные поединки третьего тура, можно посмотреть по УПЛ ТВ. 

Букмекеры отдают победу "Колосу" - 2.07, на победу "Черноморца" - 3.95, а на ничью - 3.4. 

"Ворскла" - "Оболонь"

Еще один поединок пятницы проведут полтавская "Ворскла" и столичная "Оболонь". В прошлом туре "Ворскла" реабилитировалась за поражение против "Шахтера", обыграв "Левый берег" - 3:0, прервав безвыигрышную серию на полях соперников в УПЛ, которая длилась 5 игр: ничья и 4 поражения. Также интересным достижением отметился полузащитник полтавчан Артем Челядин, которому в свои 24 года уже покорилась отметка в 100 матчей в рамках УПЛ. Кроме того, в прошлом туре молодой исполнитель отметился 5-м голом в УПЛ. 

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Артем Челядин 

В то же время "Оболонь" проиграла "Руху" - 4:0, потерпев крупнейшее в чемпионатах Украины поражение после восстановления клуба. Причем голкипер "пивоваров" Александр Рыбка пропустил 10-й с 13-й гол с пенальти в рамках УПЛ. 

Всего за новейшую историю "Оболони", команды пересекались три раза: дважды в УПЛ прошлого сезона и в кубке Украины. Во всех трех матчах сильнее был полтавский коллектив - 3:0; 1:0 и 3:1. 

Сможет ли "Ворскла" одержать 280 победу в УПЛ, а, возможно, "Оболони" удастся прервать безвыигрышную серию на поле соперников, которая длится уже 9 игр, узнаем уже в 18:00.

Букмекеры отдают преимущество "Ворскле", хоть и не значительное - 2,1. На ничью - 3,2, а на победу "Оболони" - 3,8.  

"Заря" - "Александрия" 

Игровой день субботы откроют луганская "Заря" и "Александрия" из одноименного города на Кировоградщине. "Заря" пока идет без потерь, добыв максимум очков, обыграв на последних секундах „Ингулец" в первом туре - 2:1 и вышеупомянутый „Черноморец", в котором нападающий луганчан Эдуардо Герреро забил свой юбилейный 15-й гол в УПЛ. Как знать, может Герреро сможет продолжить счет своим голам и в матче с "Александрией". 

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Эдуардо Герреро 

"Александрия" также выиграла свой матч в прошлом туре о „ЛНЗ" - 2:0, начав пятый подряд сезон УПЛ с победы, однако команда провела на одну игру меньше, ведь главный коуч „александрийцев" Руслан Ротань отсутствовал из-за участия Олимпийской сборной Украины по футболу в Париже, из-за чего команда пропускала первый тур против „Динамо". 

Команды всего провели 44 очные встречи, из которых 26 в рамках Премьер лиги. Лишь на две победы больше имеет "Заря" - 10 против 8 у "Александрии". Также в противостоянии между командами было зафиксировано 8 ничьих. В прошлом сезоне в двухматчевом противостоянии "Заря" победила однажды - 2:0, а в другом поединке была зафиксирована нулевая ничья. 

К слову, на днях Ротань покинул пост молодежной сборной Украины, который возглавлял с 2018 года, совмещая работу в сборной и клубе с 2022 года. 

"Сборная не только регулярно готовила кадры для национальной команды, но и получала высокие спортивные результаты. Полуфинал молодежного Евро и историческое первое участие в футбольном турнире летней Олимпиады навсегда будут вписаны в историю", - сказал президент УАФ и бывший партнер Ротаня по сборной Андрей Шевченко. 

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Руслан Ротань и Андрей Шевченко

Руслан Ротань припинив співпрацю з УАФ13 августа 2024, 13:58 • 14933 просмотра

Возможно, сосредоточившись на работе в клубе, Ротань сможет одержать вторую подряд победу в УПЛ, о чем мы уже узнаем в 13:00.

Букмекеры предлагают поставить на "Зарю" с коэффициентом - 2,3. На ничью в матче - 3,4, а на победу "Александрии" - 3,4. 

"Полесье" - "Ингулец"

Еще один поединок субботы проведут житомирское "Полесье" и петровский "Ингулец" из Кировоградской области. "Полесье" в этом розыгрыше УПЛ идет без потерь, сенсационно обыграв во втором туре донецкий „Шахтер" - 1:0. 

Тот матч, кроме голов, запомнился дракой в конце матча, а также приятным сюрпризом игрокам от президента "Полесья" Геннадия Буткевича, выписав игрокам премиальные в пятикратном размере. Свое решение Буткевич сообщил известным советским анекдотом. 

"Председатель колхоза собрал колхозников и говорит: "Надо обсудить вопрос. В колхоз поступили две "Волги" - белая и черная. Белую мы, конечно, отдадим главному бухгалтеру - не потому, что она моя жена, а потому что бухгалтер хороший. Ну, а черную я возьму себе, конечно". Коваль тянет руку. Голова: "Только два слова" - „Ну, молодец, бл*ть". Два слова - пять премиальных", - сказал Буткевич. 

"Ингулец" после возвращения в УПЛ провел две встречи, в которых уступил „Заре" - 1:2 и „скатал" в сухие нули с „Колосом". 

Команды еще ни разу не встречались в своей истории, поэтому матч станет историческим. 

Посмотреть первый поединок между двумя можно будет в 15:30.  

Букмекеры отдают уверенное преимущество "Полесью" - 1,7 коэффициент, на ничью - 3,7, а на победу "Ингульца" - 5,5. 

"Карпаты" - "Динамо" 

Последний матч субботы во Львове между местными "Карпатами" и столичным "Динамо". "Динамо" в этом сезоне уже провело 5 официальных игр, включая квалификацию Лиги Чемпионов. В рамках УПЛ киевляне стартовали на прошлой неделе, обыграв "Верес" - 2:1, которым забили 950 и 951-й гостевой гол в УПЛ. 

Также отличился Николай Шапаренко, забив 20-й гол в УПЛ. 

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Николай Шапаренко (слева)

Зато "Карпаты" успели "скатать" в скучные нули с тем же "Вересом" и обыграть прошлогоднего бронзового призера "Кривбасс" - 3:0, получив первую разгромную победу в рамках УПЛ. 

Кроме голов, тот матч запомнился скандалом, в котором тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб отказался пожать руку тренеру "Карпат" Владиславу Лупашко. 

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Лупашко заявлял, что, возможно, Вернидуб его не заметил, однако в сети появилось видео, на котором якобы из уст члена тренерского штаба Карпат прозвучало: "Сосать, бл*ть".

Кто прав, а кто нет - останется загадкой. Надеемся, что тренеры смогут разрешить этот конфликт. 

В новейшей истории "Карпат" команды еще ни разу не пересекались. Если взять "Карпаты", на основе которых создан новый коллектив, то команды провели в УПЛ 52 игры, в которых "Динамо" уверенно впереди - 34 победы против 6 у "Карпат". Еще в 12 матчах была зафиксирована ничья. 

Сможет ли "Динамо" после победы над "Рейнджерсом" в квалификации Лиги Чемпионов продолжить победное шествие, и не дастся ли усталость киевлян в знаки, что позволит "Карпатам" получить очки, можно будет узнать уже в 18:00. 

Букмекеры отдают уверенную победу киевлянам - 1,4. На ничью - 4,8, а на победу "Карпат" - 7,8. 

"ЛНЗ" - "Рух" 

Воскресные поединки откроет черкасский "ЛНЗ" и винниковский "Рух". Черкасчане смогли победить "Левый берег" - 1:0 и уступить "Александрии". Зато "Рух" в первом для себя матче УПЛ (первый тур пропускали из-за Олимпиады) не оставили камня на камне от "Оболони", получив ряд достижений, в частности: одержали первую разгромную победу в УПЛ (в 104 играх); прервали рекордную ничейную гостевую серию в УПЛ, которая длилась 3 игры и получили 30-ю победу в УПЛ. 

Зато "ЛНЗ" прервал победную клубную серию, которая длилась 4 матча. 

Команды встречали лишь два раза и то в прошлом сезоне - тогда команды получили по одной победе - "ЛНЗ" дома победил - 2:1, а "Рух" уже дома отомстил - 1:0. 

Кто выйдет вперед по победам в очных встречах? Или, возможно, в матче будет зафиксирована ничья посмотрим уже в это воскресенье в 15:30. 

Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары, давая почти одинаковые шансы - 2.7 на победу "ЛНЗ" и 2,6 на победу "Руха". На ничью - 3,5. 

"Верес" - "Кривбасс"

Еще одни неудачники прошлого тура проведут свой матч в Ровно, куда к местному "Вересу" пожалует "Кривбасс". Как уже отмечалось, "Верес" уступил "Динамо", тем самым в 90-м домашнем матче, прервав беспроигрышную домашнюю серию, которая длилась 5 игр: 2 победы и 3 ничьи.

Также, как мы писали выше, "Кривбасс" разгромно проиграл "Карпатам, тем самым потерпев 280-е поражение УПЛ, если брать во внимание результаты команды до расформирования. 

После восстановления "Кривбасса", команды пересекались 5 раз, в которых преимущество имеет "Кривбасс" - три победы против одной у "Вереса".

Сможет ли "Кривбасс" оторваться в двухматчевом противостоянии смотрите уже в 15:30. 

"Левый берег" - "Шахтер" 

Заключительный матч тура проведут "Шахтер", который, как уже отмечалось, уступил "Полесью", прервав победную серию на своем поле в УПЛ, которая длилась 9 игр, и пока что откровенный неудачник чемпионата "Левый берег", который мало того, что еще не набрал ни одного очка в УПЛ, так еще и умудрился уступить в 1/64 кубка Украины перволиговой "Кудривке" - 3:2. 

Команды также еще не встречались в своей истории. 

Смогут ли киевляне повторить успех "Полесья" и сотворить очередную сенсацию в УПЛ, или потерпят четвертое поражение подряд, узнаем уже в это воскресенье в 18:00. 

После неудачных выступлений киевлян, букмекеры дают на победу коллектива коэффициент - 19. На ничью - 8,6, а на победу "Шахтера" - 1,16. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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Суд отменил продажу четырех месторождений глины на Закарпатье

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С начала полномасштабного вторжения рф Украина привлекла 98,7 миллиарда долларов внешнего финансирования

С начала полномасштабного вторжения рф Украина привлекла 98,7 миллиарда долларов внешнего финансирования

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Завтра в Украине не планируют отключать свет

Завтра в Украине не планируют отключать свет

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Закупочные агентства Минобороны законтрактовали вооружения и тылового имущества на более 280 млрд гривен

Закупочные агентства Минобороны законтрактовали вооружения и тылового имущества на более 280 млрд гривен

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Киев

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА

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В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

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Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

Чиновников "Киевавтодора" и подрядчика будут судить за хищение 300 тыс. грн

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Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве

Формат обучения, каникулы и занятия в дополнение к урокам: каким будет учебный год в Киеве

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