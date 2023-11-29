Украинская команда по биатлону финишировала 12-й в женской эстафете на Кубке мира в Швеции

Cборная Украины финишировала на 12-й строчке в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Победу одержала сборная Норвегии, на вторыми стали шведские биатлонистки, на третьем – сборная Германии.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на Международный союз биатлонистов.

Детали

Женская сборная Украины по биатлона, в составе Кристины Дмитренко, Дарьи Блашко, Анны Кривонос и Ирины Петренко, завершила свои выступления в эстафетной гонке в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде, заняв 12 строчку.

Украинская команда отстала от победительниц на 6 минут и 5 секунд; биатлонистки использовали 9 дополнительных патронов, но были вынуждены пойти на 1 штрафной круг.

Сборная Норвегии, в составе Марте Кракстад Йохансен, Юни Арнеклейв, Кэролайн-Оффигстад Кноттен и Ингрид-Ландмарк Тандервольд выиграла женская эстафета в Эстерсунде.

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Общий зачет, с первого по шестое место выглядит следующим образом:

1. Норвегия (0+9) 1:18:48,3

2. Швеция (1+9) +41,6

3. Германия (0+4) +47,9

4. Швейцария (0+10) +2:19,9

5. Франция (1+10) +2:23,4

6. Чехия (3+13) +2:47,9

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