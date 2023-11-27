Украинская "армия дронов" за неделю уничтожила 149 российских военных единиц
Киев • УНН
За неделю украинская "Армия дронов" уничтожила 149 российских военных единиц, включая танки и системы противовоздушной обороны, как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.
За неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили 149 единиц российской техники, в том числе 36 танков, 12 САУ, 3 системы ПВО и 20 пушек. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Ударные роты БпЛА продолжают наносить врагу потери. Только за прошедшую неделю поражено 149 единиц техники. Это 36 танков, 37 бронированных машин, 20 пушек и много другого "лома", который не сможет ездить по нашим территориям
Детали
Также, по данным Михаила Федорова, подразделения "Армии дронов" уничтожили 4 склада бк, 163 опорных пункта, 7 минометов и 150 человек личного состава россиян.
Напомним
Удар беспилотников по смоленскому авиационному российскому заводу был инициирован главным управлением разведки Минобороны Украины. Операция прошла успешно.
Украинская "армия дронов" за неделю уничтожила 149 российских военных единиц
За неделю украинская "Армия дронов" уничтожила 149 российских военных единиц, включая танки и системы противовоздушной обороны, как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров.
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