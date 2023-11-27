Украинская "армия дронов" за неделю уничтожила 149 российских военных единиц

За неделю ударные подразделения "Армии дронов" уничтожили 149 единиц российской техники, в том числе 36 танков, 12 САУ, 3 системы ПВО и 20 пушек. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Ударные роты БпЛА продолжают наносить врагу потери. Только за прошедшую неделю поражено 149 единиц техники. Это 36 танков, 37 бронированных машин, 20 пушек и много другого "лома", который не сможет ездить по нашим территориям - сообщил Федоров.

Детали

Также, по данным Михаила Федорова, подразделения "Армии дронов" уничтожили 4 склада бк, 163 опорных пункта, 7 минометов и 150 человек личного состава россиян.

Напомним

Удар беспилотников по смоленскому авиационному российскому заводу был инициирован главным управлением разведки Минобороны Украины. Операция прошла успешно.