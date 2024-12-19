Украине нужно оружие, а не снижение мобилизационного возраста - Зеленский

ukenru
Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
14:33 • 29827 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
12:44 • 73551 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
12:16 • 109188 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 105086 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 118817 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 144913 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 150103 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 133887 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 111810 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 113034 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

 • 65685 просмотра
"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

 • 103230 просмотра
На Киевщине обломки вражеского БПЛА упали на железнодорожные пути - Кравченко о последствиях ночной атаки

На Киевщине обломки вражеского БПЛА упали на железнодорожные пути - Кравченко о последствиях ночной атаки

 • 25941 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 106236 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 103370 просмотра
публикации
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

12:16 • 109188 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 103372 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 128192 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 136662 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 150507 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

15:25 • 7647 просмотра
Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

15:02 • 10462 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 106239 просмотра
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

 • 102437 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

 • 105471 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Украине нужно оружие, а не снижение мобилизационного возраста - Зеленский

Украине нужно оружие, а не снижение мобилизационного возраста - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 969 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил, что армии не хватает оружия, а не людей. Зеленский напомнил о неукомплектованных бригадах и подчеркнул важность технологического оснащения армии.

Украине не хватает оружия, а не людей, для ведения борьбы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет УНН.

Детали 

Во время пресс-конференции журналисты спросили Зеленского о предложении партнеров снизить мобилизационный возраст.

Напиши что Президент Украины заявил, что сейчас стоит вопрос потребности в оружии, а не людях, в частности, Зеленский напомнил о том, что в украинской армии до сих пор есть не укомплектованные «голые» бригады.

Мне кажется не очень справедливым, когда мы говорили о тренировке 14 бригад, минимум 12 бригад за рубежом. Еще год назад это должно было начаться с США и нашими европейскими коллегами. И на сегодня мы имеем одну бригаду, которую мы тренировали во Франции и одну, которая сегодня дополнительно тренируется в Германии, там тренируют США. И если с нынешним блоком мы говорим о двух бригадах, мы говорим об оружии, а не о людях. То есть недостаточно оружия, а не людей. Безусловно, людей всегда недостаточно

- сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что для защиты государства необходимо полноценное укомплектование бригад. 

Напомним 

Президент Украины заявил, что современная война - это война технологий, а не траншей и окопов. Приоритетом является сохранение жизни молодежи и технологичность армии, а не возраст военных.

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
bryusselБрюссель
frantsiyaФранция
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина