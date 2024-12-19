Украине нужно оружие, а не снижение мобилизационного возраста - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что армии не хватает оружия, а не людей. Зеленский напомнил о неукомплектованных бригадах и подчеркнул важность технологического оснащения армии.
Украине не хватает оружия, а не людей, для ведения борьбы. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет УНН.
Детали
Во время пресс-конференции журналисты спросили Зеленского о предложении партнеров снизить мобилизационный возраст.
Напиши что Президент Украины заявил, что сейчас стоит вопрос потребности в оружии, а не людях, в частности, Зеленский напомнил о том, что в украинской армии до сих пор есть не укомплектованные «голые» бригады.
Мне кажется не очень справедливым, когда мы говорили о тренировке 14 бригад, минимум 12 бригад за рубежом. Еще год назад это должно было начаться с США и нашими европейскими коллегами. И на сегодня мы имеем одну бригаду, которую мы тренировали во Франции и одну, которая сегодня дополнительно тренируется в Германии, там тренируют США. И если с нынешним блоком мы говорим о двух бригадах, мы говорим об оружии, а не о людях. То есть недостаточно оружия, а не людей. Безусловно, людей всегда недостаточно
Зеленский отметил, что для защиты государства необходимо полноценное укомплектование бригад.
Напомним
Президент Украины заявил, что современная война - это война технологий, а не траншей и окопов. Приоритетом является сохранение жизни молодежи и технологичность армии, а не возраст военных.