Украина завершила финансирование пенсий в ноябре на сумму 57,9 млрд грн

По меньшей мере 9 человек погибли в результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни, удерживаемой повстанцами

В результате обстрела сирийскими правительственными войсками деревни Каукафин в Идлибе погибли по меньшей мере девять человек, в том числе шесть детей, что является нарушением перемирия, заключенного в 2020 году. "Белые каски" подтвердили наличие жертв.