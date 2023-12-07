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Украина зарегистрировала уже более 111 тысяч военных преступлений рф - Генпрокурор

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 14:34  •  14719 просмотра

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Украина зарегистрировала более 111 000 военных преступлений, совершенных россией, 463 подозреваемых были идентифицированы и 70 осуждены.

На сегодня официально зафиксировано 111 995 тысяч военных преступлений, которые совершили россияне в агрессивной войне против Украины. Об этом во время своего выступления на международной конференции "Свобода или страх" сообщил Генпрокурор Андрей Костин и отметил, что это не окончательные данные, передает корреспондентка УНН.

На сегодняшнее утро 111 995 тысяч зарегистрированных случаев военных преступлений рф. И эта цифра действительно впечатляет, но и она не является полной. Давайте об этом не забывать. Мы можем только представлять, что происходит на оккупированных территориях

- сказал Андрей Костин. 

Детали

Андрей Костин также сообщил, что Украина уже идентифицировала 463 подозреваемых в военных преступлениях. Дела в отношении 300 человек слушаются в судах и уже осуждены 70 российских военных преступников.

"Кому-то эта цифра может показаться малой по сравнению со 111 тысячами преступлений, но когда я общаюсь с иностранными партнерами их реакция уникальна", - отметил Генпрокурор и добавил, что в мире еще не было опыта документирования, расследования и преследования виновников непосредственно во время полномасштабной войны.

Дополнение

Также Андрей Костин отметил, что десятки тысяч гражданских украинцев принудительно удерживаются на ВОТ и на территории россии. Людей, которые имеют проукраинскую позицию задерживают по сфабрикованным обвинениям.

"Даже само задержание гражданского - это уже военное преступление. Пытки, жестокое обращение, лишение доступа к правосудию - это еще отдельные военные преступления, виновники которых должны быть наказаны",- подчеркнул Генпрокурор.

По имеющейся у прокуратуры информации почти 90% пленных подвергаются пыткам и насилию. На всех освобожденных от врага территориях было обнаружено 104 застенки и мест незаконного содержания. Наибольшее количество - в Харьковской области, а именно 25. 18 в Запорожской, 11 в Херсонской и 10 в Донецкой, а также 19 в рф.

Сейчас из 463 установленных подозреваемых в военных преступлениях 159 - это подозреваемые в незаконном удержании гражданских лиц. Также именно за это преступление осуждены уже 25 фигурантов.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Україна зареєструвала вже понад 111 тисяч воєнних злочинів рф – Генпрокурор
Prosecutor General: Ukraine has already registered more than 111 thousand war crimes committed by Russia
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