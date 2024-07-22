Министерство финансов обновило матрицу реформ, согласно которой теперь определены 314 реформационных мероприятий как рекомендации и условия от международных партнеров - это 520 индикаторов к выполнению. 108 индикаторов Украина уже выполнила за первое полугодие этого года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минфина, передает УНН.

314 реформационных мероприятий, которым соответствует 520 индикаторов к выполнению, - именно столько условий и рекомендаций определено в программах сотрудничества и других официальных документах с международными партнерами - говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что за первое полугодие 2024 года Украина уже выполнила 108 индикаторов, 17 из которых были в ответственности министерства финансов.

Как указали в ведомстве, внедрение мероприятий из Матрицы реформ будет способствовать евроинтеграционному пути Украины, усилению конкурентоспособности экономики, а также позволит привлечь финансовую поддержку, которая предусмотрена программами сотрудничества.

Напомним

Правительство Украины представило сайт Матрицы реформ в июне 2024 года. Международные партнеры, в том числе члены Многосторонней координационной платформы доноров для Украины, приветствовали инициативу и отметили прозрачность Украины в выполнении условий программ сотрудничества.