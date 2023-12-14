Украина вернула с оккупированной территории еще пятерых детей
Киев • УНН
Пятеро детей, в том числе двое с родителями, были эвакуированы из оккупированной Херсонской области в безопасное место, где им оказывается помощь.
Еще пятерых украинских детей удалось вернуть с временно оккупированной территории Херсонщины. Двух из них удалось вывезти вместе с родителями. Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Еще пятеро детей возвращены из оккупации. Двое из них - имеют семью. И их удалось вывезти вместе с родителями. Еще трое - дети из категории тех, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах
Он сказал, что сейчас дети находятся в безопасном месте, им оказывается необходимая помощь, вывести детей удалось благодаря совместной работе организации Save Ukraine, органов опеки и попечительства и служб по делам детей области.
Дополнение
По словам Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в целом Украине удалось вернуть более 520 украинских депортированных детей.
Украина вернула с оккупированной территории еще пятерых детей
Пятеро детей, в том числе двое с родителями, были эвакуированы из оккупированной Херсонской области в безопасное место, где им оказывается помощь.
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