Украина вернула из России четырех граждан - Лубинец

Благодаря гуманитарным договоренностям Украина вернула из России четырех своих граждан. В то же время Украина поспособствовала тому, чтобы в РФ выехали российские граждане для воссоединения семьи. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Отмечается, что представители уполномоченного Лубинца передали украинским военнопленным в РФ гуманитарные пакеты и письма.

Согласно по совместным договоренностям с российской стороной сегодня, 22 декабря 2023 года, проведена встреча моих Представителей и Уполномоченного по правам человека РФ Т.Москальковой с целью передачи гуманитарных пакетов и писем для военнопленных обеих стран говорится в сообщении.

Передача посылок и писем для наших Защитников и Защитниц была проведена при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и представителей Международного Комитета Красного Креста, которые осуществили централизованную закупку теплых вещей, обуви и вещей личной гигиены.

Отмечается, что важными остаются принципы гуманности, взаимного доверия и уверенности семей в том, что их родные смогут получить известия из дома.

Украина постоянно работает для надлежащего обеспечения наших соотечественников, которые находятся в плену, и принимает все возможные меры для их возвращения домой! домой! подытожил уполномоченный.

Напомним,

Впервые рф и Украина провели гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для военнопленных.

Лубинец попросил помощи у Красного Креста в возвращеннии украинских детей вывезенных в россию и беларусь.