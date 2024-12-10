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Украина вернула из рф и оккупированных территорий пятерых детей

Украина вернула из рф и оккупированных территорий пятерых детей

Киев  •  УНН

 • 1299 просмотра

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В рамках инициативы Bring Kids Back UA пятеро украинских детей вместе с семьями вернулись в Украину. Средних трое только что совершеннолетних и двое детей 11 и 14 лет, которые подвергались преследованиям из-за проукраинской позиции.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA еще пятеро украинских детей вместе с семьями вернулись на подконтрольную территорию Украины. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

Детали

Среди возвращенных-трое молодых украинцев, которые только что стали совершеннолетними. Двое из них длительное время находились в России, где испытывали психологическое давление, а третий юноша, лишенный семейной поддержки, наконец уехал с временно оккупированной территории.

Также удалось освободить человека из четырех человек, чьи дети, 11 и 14 лет, стали мишенью преследований из-за проукраинской позиции. Кроме этого, помощь получила 77-летняя женщина, которая не могла эвакуироваться самостоятельно.Их истории-свидетельство того, с каким террором и страхом вынуждены жить люди под оккупацией.

Координация действий государственных органов и институтов Украины, активная поддержка волонтеров, общественных организаций и международных партнеров позволили достичь этого результата-украинцы, пережившие сложные испытания, наконец-то дома,

- говорится в сообщении.

Напомним

В ноябре с временно оккупированных территорий Украины вернули 8 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Семеро детей вернулись с помощью Катара, один-через гуманитарный коридор.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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