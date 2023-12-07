Украина вернула более 520 депортированных детей - Омбудсмен

Украине удалось вернуть более 520 украинских депортированных детей. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на полях международной конференции "Свобода или страх" в четверг, передает корреспондент УНН.

Нам удалось вернуть 522 украинских ребенка, из которых 387 детей были незаконно депортированы на территорию рф - сказал Лубинец.

Кроме того, он отметил, что публично российская сторона заявляет, что на территории россии находится более 700 тыс. украинских детей.

"Мы пытаемся подтвердить цифры разными способами. Я четко осознаю, что цифра 19,5 тыс. (депортированных детей - ред) будет расти, потому что детей гораздо больше", - рассказал он.

Дополнение

6 декабря четыре мальчика и четыре девочки в возрасте от 8 до 18 лет вернулись в Украину при посредничестве Катара.