Украина вернула более 520 депортированных детей - Омбудсмен
Киев • УНН
Более 520 депортированных украинских детей были возвращены, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Украине удалось вернуть более 520 украинских депортированных детей. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на полях международной конференции "Свобода или страх" в четверг, передает корреспондент УНН.
Нам удалось вернуть 522 украинских ребенка, из которых 387 детей были незаконно депортированы на территорию рф
Кроме того, он отметил, что публично российская сторона заявляет, что на территории россии находится более 700 тыс. украинских детей.
"Мы пытаемся подтвердить цифры разными способами. Я четко осознаю, что цифра 19,5 тыс. (депортированных детей - ред) будет расти, потому что детей гораздо больше", - рассказал он.
Дополнение
6 декабря четыре мальчика и четыре девочки в возрасте от 8 до 18 лет вернулись в Украину при посредничестве Катара.
Украина вернула более 520 депортированных детей - Омбудсмен
Более 520 депортированных украинских детей были возвращены, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
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