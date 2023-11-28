Украина утвердила концепцию модернизации в секторе теплоснабжения
Киев • УНН
Правительство Украины одобрило концепцию программы модернизации производителей тепловой энергии, целью которой является ремонт инфраструктуры и уменьшение потерь тепла до 11% до 2030 года
Украина нуждается в проведении энергоэффективных мероприятий и обновлении объектов критической инфраструктуры. Для этого правительство 28 ноября утвердило концепцию программы модернизации государственных и коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии. Об этом сообщил во вторник Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Сегодня утвердили концепцию программы модернизации государственных и коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии. Речь идет о капитальном ремонте, стопроцентном учете, повышении эффективности и надежности, создании условий для привлечения инвестиций.
Детали
По его словам, ожидается, что до 2030 года будет отремонтировано 3 тыс. км теплосети, установлено 35 тыс. индивидуальных тепловых пунктов, потери теплоэнергии снизятся до 11%.
Ранее
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Украина утвердила концепцию модернизации в секторе теплоснабжения
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Украина утвердила программу модернизации в секторе теплоснабжения
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