Украина усиливает цифровое сотрудничество с Британией и Эстонией: обсуждает проекты по искусственному интеллекту

Украина развивает цифровое сотрудничество с Великобританией и Эстонией. Недавно состоялась встреча в Лондоне, где было представлено инновационное видение Украины, а также определили потенциальные проекты для сотрудничества, передает УНН со ссылкой на Минцифру.

Детали

Как отметили в ведомстве, Украина задает тренд по цифровизации во всем мире, поэтому количество наших международных партнеров постоянно увеличивается. В прошлом году подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации между Украиной, Великобританией и Эстонией.

"Недавно в рамках партнерства провели рабочую встречу в Лондоне, чтобы укрепить международные связи и обсудить возможные направления сотрудничества в сферах искусственного интеллекта и цифровых государственных услуг", - говорится в сообщении.

В Минцифре поделились ключевыми результатами встречи:

- презентовали инновационное видение Украины - WinWin

- определили потенциальные проекты для сотрудничества между Эстонией, Украиной и Великобританией

- обсудили пути помощи в цифровизации других стран

- обменялись опытом построения цифрового правительства

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