Украина стала первой страной, по которой применили межконтинентальную баллистическую ракету - СтратКом ВСУ
Киев • УНН
Стратком ВСУ подтвердил применение россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине. Британские спецслужбы и ЕС проверяют информацию о запуске МБР, что может означать новую эскалацию.
В Управлении Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком) подтвердили, что Украина стала первым государством мира, по которому применили межконтинентальную баллистическую ракету, передает УНН.
Украина - первая страна мира, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету. Мы сделаем все, чтобы россия осталась в истории только своими преступлениями
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В Воздушных силах ВСУ сообщали, что россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что сегодня россия использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.
Спикер Еврокомиссии Петер Стано заявил о возможной новой эскалации в случае подтверждения запуска МБР по Украине.
В свою очередь, спецслужбы Британии "срочно" проверяют заявление Украины об использовании россией МБР.