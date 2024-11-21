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Украина стала первой страной, по которой применили межконтинентальную баллистическую ракету - СтратКом ВСУ

Украина стала первой страной, по которой применили межконтинентальную баллистическую ракету - СтратКом ВСУ

Киев  •  УНН

 • 8565 просмотра

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Стратком ВСУ подтвердил применение россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине. Британские спецслужбы и ЕС проверяют информацию о запуске МБР, что может означать новую эскалацию.

 В Управлении Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком) подтвердили, что Украина стала первым государством мира, по которому применили межконтинентальную баллистическую ракету, передает УНН.

Украина - первая страна мира, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету. Мы сделаем все, чтобы россия осталась в истории только своими преступлениями

- говорится в сообщении Страткома.

Дополнение

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что россия выпустила межконтинентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что сегодня россия использовала против Украины новую российскую ракету. Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы.

Спикер Еврокомиссии Петер Стано заявил о возможной новой эскалации в случае подтверждения запуска МБР по Украине.

В свою очередь, спецслужбы Британии "срочно" проверяют заявление Украины об использовании россией МБР. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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