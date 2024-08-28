Украина одна из первых стран, которые пользуются новейшей системой совместного транзита - Минэкономики

Украина стала одной из первых стран, которые ввели новейшую версию совместной транзитной системы NCTS Фаза 5, позволяя бизнесу использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров между 36 странами. Об этом сообщили в министерстве экономики, пишет УНН.

Украинский бизнес в числе первых 20 стран из 36 Конвенции о процедуре совместного транзита пользуется новейшей версией совместной транзитной системы NCTS Фаза 5 благодаря слаженной работе Минфина, Гостаможслужбы и поддержке международных партнеров - говорится в сообщении министерства.

NCTS - это ИТ-система, которая позволяет бизнесу использовать единую таможенную декларацию с единой гарантией для перевозок между 36 странами Конвенции.

Страны Конвенции начали разрабатывать и внедрять NCTS Фаза 5 с марта 2021 года. В том же году Германия перешла на использование этой новой фазы. В 2023 году еще 13 стран присоединились к NCTS Фаза 5, среди которых Словения, Испания, Люксембург, Хорватия, Швейцария, Дания, Болгария, Латвия, Италия, Ирландия, Финляндия, Эстония и Чехия.

В первом полугодии 2024 года Украина вместе с Норвегией, Швецией, Сербией, Румынией и Кипром также перешли на NCTS Фаза 5. В июле этого года к ним присоединились Великобритания и Словакия.

Другие 15 стран планируют завершить переход на NCTS Фаза 5 к концу 2024 года, включая Литву, Австрию, Польшу, Нидерланды, Францию, Турцию, Португалию, Мальту, Грецию, Венгрию и другие.

Украина имела на 1,5 года меньше времени для разработки NCTS Фаза 5 по сравнению с другими странами Конвенции, но начала процесс еще до присоединения к Конвенции 1 октября 2022 года. Несмотря на войну, украинские государственные органы, при поддержке международных партнеров, в частности программы ЕС EU4PFM, обеспечили возможность работы украинского бизнеса с новейшей версией NCTS с 22 апреля этого года.

"С начала присоединения Украины к "таможенному безвизу" динамика оформления деклараций в процедуре совместного транзита продолжает расти: на сегодня Гостаможслужба оформила более 100 тыс. деклараций NCTS, из которых 21 тыс. - за 4 месяца использования NCTS Фаза 5", - добавили в Минэкономики.

Напомним

В первом квартале 2024 года количество украинских компаний, получивших разрешения на упрощение транзита по процедуре совместного транзита, удвоилось по сравнению с первым кварталом 2023 года, что свидетельствует о росте деловой активности, несмотря на продолжающиеся военные действия.