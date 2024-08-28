Україна одна з перших країн, які користуються найновішою системою спільного транзиту - Мінфін

ukenru
15:22 • 8499 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 19358 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 46320 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 52633 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 97073 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 146187 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 185197 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 269686 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166522 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142208 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
82 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 77092 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 106951 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 87552 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 72188 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

10:16 • 64609 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 46320 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 137868 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 269686 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 203091 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 232247 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 9744 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 24865 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 27627 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 31690 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 49201 перегляди
Актуальне
Україна одна з перших країн, які користуються найновішою системою спільного транзиту - Мінфін

Україна одна з перших країн, які користуються найновішою системою спільного транзиту - Мінфін

Київ • УНН

 • 19455 перегляди

Україна стала однією з перших країн, які запровадили найновішу версію спільної транзитної системи NCTS Фаза 5. Це дозволяє бізнесу використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів між 36 країнами.

Україна стала однією з перших країн, які запровадили найновішу версію спільної транзитної системи NCTS Фаза 5, дозволяючи бізнесу використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів між 36 країнами. Про це повідомили у Мінфіні, пише УНН.

Український бізнес у числі перших 20 країн з 36 Конвенції про процедуру спільного транзиту користується найновішою версією спільної транзитної системи NCTS Фаза 5 завдяки злагодженій роботі Мінфіну, Держмитслужби та підтримці міжнародних партнерів

- йдеться у повідомленні міністерства. 

NCTS — це ІТ-система, яка дозволяє бізнесу використовувати єдину митну декларацію з єдиною гарантією для перевезень між 36 країнами Конвенції.

Країни Конвенції почали розробляти та впроваджувати NCTS Фаза 5 з березня 2021 року. У тому ж році Німеччина перейшла на використання цієї нової фази. У 2023 році ще 13 країн приєдналися до NCTS Фаза 5, серед яких Словенія, Іспанія, Люксембург, Хорватія, Швейцарія, Данія, Болгарія, Латвія, Італія, Ірландія, Фінляндія, Естонія та Чехія.

У першому півріччі 2024 року Україна разом з Норвегією, Швецією, Сербією, Румунією та Кіпром також перейшли на NCTS Фаза 5. У липні цього року до них приєдналися Велика Британія та Словаччина. 

Інші 15 країн планують завершити перехід на NCTS Фаза 5 до кінця 2024 року, включаючи Литву, Австрію, Польщу, Нідерланди, Францію, Туреччину, Португалію, Мальту, Грецію, Угорщину та інші.

Україна мала на 1,5 роки менше часу для розробки NCTS Фаза 5 порівняно з іншими країнами Конвенції, але розпочала процес ще до приєднання до Конвенції 1 жовтня 2022 року. Незважаючи на війну, українські державні органи, за підтримки міжнародних партнерів, зокрема програми ЄС EU4PFM, забезпечили можливість роботи українського бізнесу з найновішою версією NCTS з 22 квітня цього року. 

"З початку приєднання України до "митного безвізу" динаміка оформлення декларацій у процедурі спільного транзиту продовжує зростати: на сьогодні Держмитслужба оформила понад 100 тис. декларацій NCTS, з яких 21 тис. – за 4 місяці використання NCTS Фаза 5", - додали у Мінфіні. 

Нагадаємо 

У першому кварталі 2024 року кількість українських компаній, які отримали дозволи на спрощення транзиту за процедурою спільного транзиту, подвоїлася порівняно з першим кварталом 2023 року, що свідчить про зростання ділової активності, незважаючи на військові дії, що тривають.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.39
Brent
$72.44
Bitcoin
$88,084.30
S&P 500
$5,783.10
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,058.29
Ethereum
$2,076.29