Україна одна з перших країн, які користуються найновішою системою спільного транзиту - Мінфін
Київ • УНН
Україна стала однією з перших країн, які запровадили найновішу версію спільної транзитної системи NCTS Фаза 5. Це дозволяє бізнесу використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів між 36 країнами.
Україна стала однією з перших країн, які запровадили найновішу версію спільної транзитної системи NCTS Фаза 5, дозволяючи бізнесу використовувати єдину митну декларацію для переміщення товарів між 36 країнами. Про це повідомили у Мінфіні, пише УНН.
Український бізнес у числі перших 20 країн з 36 Конвенції про процедуру спільного транзиту користується найновішою версією спільної транзитної системи NCTS Фаза 5 завдяки злагодженій роботі Мінфіну, Держмитслужби та підтримці міжнародних партнерів
NCTS — це ІТ-система, яка дозволяє бізнесу використовувати єдину митну декларацію з єдиною гарантією для перевезень між 36 країнами Конвенції.
Країни Конвенції почали розробляти та впроваджувати NCTS Фаза 5 з березня 2021 року. У тому ж році Німеччина перейшла на використання цієї нової фази. У 2023 році ще 13 країн приєдналися до NCTS Фаза 5, серед яких Словенія, Іспанія, Люксембург, Хорватія, Швейцарія, Данія, Болгарія, Латвія, Італія, Ірландія, Фінляндія, Естонія та Чехія.
У першому півріччі 2024 року Україна разом з Норвегією, Швецією, Сербією, Румунією та Кіпром також перейшли на NCTS Фаза 5. У липні цього року до них приєдналися Велика Британія та Словаччина.
Інші 15 країн планують завершити перехід на NCTS Фаза 5 до кінця 2024 року, включаючи Литву, Австрію, Польщу, Нідерланди, Францію, Туреччину, Португалію, Мальту, Грецію, Угорщину та інші.
Україна мала на 1,5 роки менше часу для розробки NCTS Фаза 5 порівняно з іншими країнами Конвенції, але розпочала процес ще до приєднання до Конвенції 1 жовтня 2022 року. Незважаючи на війну, українські державні органи, за підтримки міжнародних партнерів, зокрема програми ЄС EU4PFM, забезпечили можливість роботи українського бізнесу з найновішою версією NCTS з 22 квітня цього року.
"З початку приєднання України до "митного безвізу" динаміка оформлення декларацій у процедурі спільного транзиту продовжує зростати: на сьогодні Держмитслужба оформила понад 100 тис. декларацій NCTS, з яких 21 тис. – за 4 місяці використання NCTS Фаза 5", - додали у Мінфіні.
Нагадаємо
У першому кварталі 2024 року кількість українських компаній, які отримали дозволи на спрощення транзиту за процедурою спільного транзиту, подвоїлася порівняно з першим кварталом 2023 року, що свідчить про зростання ділової активності, незважаючи на військові дії, що тривають.