Украина создала Офис поддержки коалиций для координации военной помощи от союзников - Минобороны

Украина создала Офис поддержки коалиций для обеспечения устойчивого и системного управления военной помощью, которая предоставляется странами-партнерами. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве напомнили, что формат коалиций возможностей был создан в 2023 году для более эффективного оказания помощи странами-партнерами в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

По состоянию на сейчас уже создано 8 коалиций, среди них такие как коалиция авиационных возможностей, коалиция противовоздушной и противоракетной обороны.

Задачами Офиса поддержки является обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций возможностей, обеспечение взаимодействия между коалициями, анализ состояния коммуникаций со странами-партнерами - заявил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Как пояснили в Минобороны, Офис поддерживает деятельность рабочей группы во главе с Министром обороны Украины и рабочих групп из представителей Минобороны и ВСУ во главе с заместителями министра по направлениям деятельности каждой коалиции.

Украина стремится расширить "дроновую коалицию" с союзниками и привлечь туда 20 стран

По процедуре, во главе каждой из восьми заявленных коалиций стоят страны-лидеры, которые привлекают к ней другие страны-участницы. Таким образом, на сегодня во всех коалициях участвуют десятки стран НАТО.

Также уже объявлено о намерении принять участие или прорабатывается присоединение к различным коалициям таких стран как Япония и Австралия.

В 2024 году формат оказания помощи Украине модифицируется в так называемый "Рамштайн 2.0". Это означает, что отныне союзники Украины будут оказывать свою поддержку преимущественно не на индивидуальной основе, а в коалиционном формате и в соответствии со сложившейся потребностью - объяснили в министерстве обороны.

Также в Минобороны призвали все страны активизировать свои усилия в отражении российской агрессии и присоединиться к той коалиции, которая наиболее соответствует возможностям каждой из них в оказании военной помощи Украине.



Напомним

В марте министр обороны США Ллойд Остин созвал первое заседание руководящей группы коалиции возможностей (Capability Coalition Leadership Group), подчеркнув общую приверженность долгосрочной безопасности Украины.