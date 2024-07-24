Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил о мерах по стабилизации мобильной связи во время обесточивания. Это решение стало ответом на постоянные атаки россии на украинскую энергетическую инфраструктуру, которые продолжаются более двух лет, передает УНН.

Детали

«Украинцы должны иметь возможность позвонить в скорую или полицию, написать родным или получить уведомление о воздушной тревоге даже во время обесточивания. Президент поставил задачу - стабилизировать ситуацию с мобильной связью и интернетом во время обесточиваний», - заявил Федоров.

Для достижения этой цели Национальный центр оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ) издал распоряжение для мобильных операторов. Согласно ему, до 1 октября 2024 года не менее 60 % базовых станций должны быть обеспечены автономным резервным питанием. До 1 ноября этот показатель должен вырасти до 70 %, до 1 декабря - до 80 %, а до конца января 2025 года - до 100 %.

Основные мероприятия и термины:

До 1 сентября 2024 года все сети мобильных операторов должны быть подключены к генераторам с запасом топлива или оборудованы аккумуляторами для работы в течение 72 часов.

До 1 декабря 2024 года не менее 25% сетей операторов должны быть обеспечены генераторами и работать во время обесточиваний, остальная часть сетей должна работать минимум 10 часов на аккумуляторных батареях.

Операторы мобильной связи будут ежеквартально отчитываться НЦУ, а Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), будет проверять выполнение этих мероприятий.

Дополнительные меры для поддержки операторов:

Принятие постановления № 352, позволяющего операторам подавать заявки в Облэнерго для модернизации сетей, которые идут к базовым станциям, с целью более быстрой зарядки аккумуляторов.

Согласование перечня объектов, которые должны иметь бесперебойное питание, для передачи в Облэнерго.

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Парламент также принял закон об отмене пошлины и НДС на ввоз аккумуляторов и генераторов. В будущем пользователи смогут сообщать о проблемах со связью в приложении «Дія» даже в офлайн-режиме, и эта информация будет автоматически передаваться при восстановлении связи.

Эти меры направлены на обеспечение стабильной связи для украинцев даже в сложных условиях, созданных вражескими атаками.

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