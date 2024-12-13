Украина продлила запрет на ввоз российских товаров - нардеп
Киев • УНН
Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз товаров из российской федерации. По информации нардепа Гончаренко, ограничения будут действовать до 31 декабря 2025 года.
Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз товаров из российской федерации еще на год, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Кабмин продлил запрет ввоза в Украину товаров из рф до 31 декабря 2025 года", - сообщил Гончаренко.
Дополнение
Запрет на ввоз в Украину ряда российских товаров начал действовать с января 2016 года.
Тогда в перечень запрещенных товаров попали: мясо крупного рогатого скота, птицы и свинина, мясо и съедобные мясные субпродукты, соленые или в рассоле, рыба и ракообразные, молочные продукты, плавленые сыры, кофе, чай, пищевые смеси, кондитерские и хлебобулочные изделия, картофель, продукты детского питания, макаронные изделия, соусы, вкусовые добавки и приправы, пиво, спирт, водка, корма для кошек и собак, сигареты с фильтром, средства для мытья кожи, инсектициды, фунгициды, гербициды, родентициды, оборудование для железнодорожных или трамвайных путей, дизель-электрические локомотивы. Потом списки изменяли.