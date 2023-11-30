Украина приближается к финальной стадии с принятием закона о нацменьшинствах по требованиям ЕС - Немчинов

Украина приближается к финалу в вопросе принятия закона о нацменьшинствах по требованиям ЕС, заявил в четверг в эфире телемарафона министр Кабинета министров Олег Немчинов, пишет УНН.

Если мы говорим, где мы находимся сейчас, то 23 ноября состоялись финальные консультации с участием Премьер-министра,.. и по итогам консультаций 23 ноября правительство проголосовало законопроект,.. и этот законопроект передан в Верховную Раду. То есть, мы теперь ожидаем рассмотрения этого законопроекта - сказал Немчинов.

Министр Кабмина отметил, что законопроект ожидает рассмотрения в комитетах Верховной Рады, куда его уже направили, а затем - вынесения в сессионный зал и голосования.

Немчинов добавил, что за основу этого закона взяли лучшие европейские практики, в частности, румынское и венгерское законодательство.