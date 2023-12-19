Украина получит 150 млн долларов от США для программы по цифровой трансформации - посол

США выделят Украине 150 млн долларов в течение 5 лет для развития программы цифровой трансформации. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк во время выступления на Diia Summit, передает УНН.

Я бы хотела объявить о новой главе в партнерстве США и Украины в цифровой трансформации -150 млн долларов США в течение 5 лет для программы цифровой трансформации - сказала Бриджит Бринк.

Детали

Программа поддержки имеет целью развивать усилия для дальнейшего развития экономики, инвестиций и цифровой инфраструктуры. Усилить развитие малого и среднего бизнеса, культивации новой бизнес-среды в Украине. А также поддержать прозрачное восстановление и системы "Мрия" и "Prozorro", отметила посол.

По словам Бриджит Бринк, цифровизация Украины - это "четкий пример для непрозрачных стран, что прогресс возможен", а инициативы "Дія" и "Prozorro" - это надежные цифровые решения, которые не только способствовали значительной экономии средств, но и обеспечили прозрачность и подотчетность в корне изменив способ взаимодействия правительства с гражданами.

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