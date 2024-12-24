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Украина получила миллиардный транш от двух мощных стран-партнеров

Украина получила миллиардный транш от двух мощных стран-партнеров

Киев  •  УНН

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Япония и Великобритания предоставили Украине 1 млрд долларов в рамках программы DPL Всемирного банка. Средства направят на укрепление экономики и финансирование социальных и гуманитарных расходов.

Украина получила 1 млрд долларов от Японии и Великобритании. Об этом  во вторник, 24 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

По словам премьера, транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка.

Привлеченные средства направим на укрепление нашей экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах

- указал Шмыгаль. 

МВФ перечислил Украине 1,1 млрд долларов: куда пойдут средства23 дек. 2024, 09:15 • 15519 просмотров

Справочно 

 DPL - это системный проект, направленный на поддержку проведения реформ в Украине. Предусмотренные средства зачисляются в общий фонд госбюджета единым траншем по результатам выполненных до ее подписания задач.

Ключевые реформы касались укрепления основ экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого роста. В частности, реформы, связанные с железнодорожной инфраструктурой, таможенной и налоговой политикой, борьбой с коррупцией, государственными предприятиями и развитием частного сектора.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
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