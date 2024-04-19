Украина открыла посольство в Руанде

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
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На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  97617 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205791 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236318 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232601 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176259 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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На шаг ближе к еАкцизу: в Украине разработали технические требования для системы

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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18 апреля 2024, 13:51  •  182508 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  224489 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  330305 просмотра

Украина открыла посольство в Руанде

Украина официально открыла свое посольство в Руанде при участии руандийских чиновников, послов и членов дипломатического корпуса, что стало важным шагом в развитии двусторонних отношений между двумя странами.

Война •   •  11169 просмотра
Украина открыла посольство в Руанде

На следующей неделе правительство ожидают кадровые изменения - нардеп

На следующей неделе украинский парламент может уволить нескольких министров, в том числе двух вице-премьер-министров, Генерального прокурора, членов Счетной палаты и, возможно, министра образования и культуры, в рамках кадровых перестановок в правительстве.

политика •   •  10570 просмотра
На следующей неделе правительство ожидают кадровые изменения - нардеп

На шаг ближе к еАкцизу: в Украине разработали технические требования для системы

Министерство цифровой трансформации опубликовало технические требования к функционированию электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Экономика •   •  10131 просмотра
На шаг ближе к еАкцизу: в Украине разработали технические требования для системы

На Волыни ДТП с тремя грузовиками: пострадали два водителя и подросток-пассажир

В Луцком районе столкнулись три грузовика, в результате чего пострадали три человека, включая 14-летнего пассажира, после того, как водитель грузовика MAN столкнулся с прицепом Volvo, а затем со встречным лесовозом "Урал".

Криминал и ЧП •   •  10721 просмотра
На Волыни ДТП с тремя грузовиками: пострадали два водителя и подросток-пассажир

На Николаевщине сожитель матери ударил 6-летнего мальчика кулаком в голову: ребенок умер в реанимации

6-летний мальчик умер после того, как сожитель его матери ударил его по голове, вызвав смертельную черепно-мозговую травму.

Криминал и ЧП •   •  10853 просмотра
На Николаевщине сожитель матери ударил 6-летнего мальчика кулаком в голову: ребенок умер в реанимации

Киев надеется, что Конгресс не поддержит антиукраинские правки к законопроекту о военной помощи - Маркарова

Завтра Палата представителей Конгресса США будет обсуждать законопроект о помощи Украине, и Киев надеется, что ее партнеры отклонят поправки, которые сокращают или отменяют эту помощь.

Война •   •  12453 просмотра
Киев надеется, что Конгресс не поддержит антиукраинские правки к законопроекту о военной помощи - Маркарова

Тяжелораненый, но живой: в прокуратуре извинились за дезинформацию о гибели гражданского в Белополье

51-летний мужчина был тяжело ранен, но не погиб во время российского артиллерийского обстрела Белополья в Сумской области, вопреки предыдущим сообщениям о его гибели.

Война •   •  11920 просмотра
Тяжелораненый, но живой: в прокуратуре извинились за дезинформацию о гибели гражданского в Белополье

Похищенного в Донецке американца Рассела Бентли, воевавшего против Украины, убили - росСМИ

По сообщениям российских СМИ, погиб американец Рассел Бентли, который воевал против Украины на стороне россии.

Война •   •  11906 просмотра
Похищенного в Донецке американца Рассела Бентли, воевавшего против Украины, убили - росСМИ

На Прикарпатье злоумышленники оделись в военную форму и ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен

На Прикарпатье преступники, которые оделись в военную форму ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен, остановив его автомобиль под предлогом проверки.

Криминал и ЧП •   •  10783 просмотра
На Прикарпатье злоумышленники оделись в военную форму и ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен

В Австралии погиб 10-летний мальчик-абориген, первоначальная версия о самоубийстве пока под сомнением

В Австралии умер 10-летний мальчик-абориген, который находился под опекой государства. Сначала сообщалось о самоубийстве, но теперь члены семьи сомневаются в этом, склоняясь к версии трагического несчастного случая.

Новости Мира •   •  10891 просмотра
В Австралии погиб 10-летний мальчик-абориген, первоначальная версия о самоубийстве пока под сомнением