Украина открыла посольство в Руанде

Посольство Украины начало работу в Руанде. В мероприятии приняли участие послы и члены дипломатического корпуса, передает УНН со ссылкой на МИД.

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Как сообщили в ведомстве, 18 апреля специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх в рамках турне по странам Африки совершил рабочий визит в город Кигали с целью официального открытия Посольства Украины в Республике Руанда.

В мероприятии приняли участие постоянный секретарь министерства иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Клементина Мукека, послы и члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Руанде, представители СМИ и деловых кругов страны пребывания.

Максим Субх проинформировал участников церемонии открытия Посольства о противодействии продолжающейся вооруженной агрессии россии, российских массированных ракетных ударов по энергетической и промышленной инфраструктуре Украины, а также об усилиях украинского народа и Вооруженных сил Украины, направленных на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

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В ходе визита в Руанду спецпредставитель встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды Винсентом Бирутой. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

"Высоко оцениваю позицию Руанды по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины",- подчеркнул украинский дипломат.

Спецпредставитель также передал Винсенту Бирути личное послание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и приглашение принять участие в Глобальном саммите мира.

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В свою очередь руандийский министр Винсент Бирута отметил героизм украинского народа, который, по его словам, мужественно противостоит российской агрессии. Министр проинформировал, что руандийская сторона рассматривает возможность участия в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Винсент Бирута также отметил, что открытие украинского дипломатического представительства является важным шагом в развитии отношений между Украиной и Руандой, который придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству.