Украина ограничила временное пребывание коммерческих транспортных средств до 60 дней
Киев • УНН
Коммерческим транспортным средствам разрешено временное пребывание в Украине до 60 дней; пассажирским транспортным средствам - до 20 дней, как напоминает Государственная таможенная служба.
Срок временного пребывания транспортных средств коммерческого назначения на территории Украины отныне ограничен законом до 60 дней, а транспортные средства, занимающиеся пассажирскими перевозками имеют право оставаться в Украине до 20 суток. Об этом напомнили в Государственной таможенной службе, передает УНН.
Вниманию перевозчиков! Срок временного пребывания транспортных средств коммерческого назначения на территории Украины может достигать до 60 дней
Детали
Гостаможслужба на постоянной основе осуществляет обобщение законодательной и нормативно-правовой базы, регламентирующей таможенное дело в целом и осуществления таможенных процедур и формальностей.
По данным ведомства рисковые сроки пребывания транспортных средств на таможенной территории Украины сейчас следующие:
60 суток для транспортных средств, перемещающих товары,
20 суток для транспортных средств, перемещающих пассажиров.
В Государственной таможенной службе отметили, что установление сроков необходимы для формирования единого подхода к работе на таможнях, и постоянных рекомендаций их руководителям.
В частности, в ведомстве рекомендуют при определении срока временного ввоза транспортного средства коммерческого назначения учитывать особенности каждой конкретной перевозки. И в случае превышения указанных сроков непременно провести проверку обстоятельств, ставших причиной такого превышения.
Эти правила в Госпогранслужбе утвердили после основательного анализа Стамбульской конвенции, Таможенного кодекса Украины, Закона Украины "Об автомобильном транспорте" по вопросу временного пребывания транспортных средств коммерческого назначения, зарегистрированных за пределами Украины.
Украина ограничила временное пребывание коммерческих транспортных средств до 60 дней
Коммерческим транспортным средствам разрешено временное пребывание в Украине до 60 дней; пассажирским транспортным средствам - до 20 дней, как напоминает Государственная таможенная служба.
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