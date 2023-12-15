Украина ограничила временное пребывание коммерческих транспортных средств до 60 дней

Разбойное нападение на Киевщине: били обухом от топора, металлической цепью, руками и ногами

В Киевской области, группа грабителей жестоко избила мужчину, похитив его имущество и повредив автомобиль. Они ворвались в дом потерпевшего в селе Каменная Гребля в полночь. Нанесли хозяину неоднократные удары обухом от топора, металлической цепью, руками и ногами. После негодяи завладели охотничьим оружием, боеприпасами, деньгами и мобильным телефоном хозяина. Полиция установила и задержала подозреваемых в течение 24 часов после нападения.