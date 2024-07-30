Украина в ночь на 30 июля успешно поразила нефтебазу россиян "Логистический центр №43" в населенном пункте вози курской области рф. В результате атаки на объекте возник пожар. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.

Продолжается слаженная работа Сил обороны Украины: нанесен удар по очередному стратегическому объекту российских оккупантов. Сегодня ночью успешно поражена нефтебаза врага "Логистический центр №43" в населенном пункте возы, курская область рф - сообщили в Генштабе.

По данным разведки, в результате атаки на объекте противника возник пожар.

"Удар нанесен силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Более подробная информация о последствиях поражения нефтебазы сейчас уточняется", - добавили в Генштабе.

Также заверили, что Силы обороны и в дальнейшем будут принимать все возможные меры для подрыва военно-экономического потенциала российских оккупантов - чтобы заставить их прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Ранее сообщалось, что на днях Силы обороны Украины атаковали тяговые электроподстанции в курской области рф. Удары вызвали перебои с электроснабжением в нескольких районах и нацелены на подрыв военно-экономического потенциала врага.