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Украина не обращалась к Эстонии относительно выдачи мужчин, подлежащих мобилизации

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 00:19  •  14087 просмотра

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Украина не обращалась к Эстонии с просьбой об экстрадиции призывников, несмотря на переговоры с украинским послом. Эстония не видит правовых оснований для экстрадиции.

Украина на официальном уровне пока что не обращалась к Эстонии относительно выдачи мужчин, подлежащих мобилизации. Однако, консультации по этому поводу поводу уже происходили. Об этом сообщает ERR со ссылкой на представителя МВД Эстонии Янека Мяги, пишет УНН.

Детали

По его словам, Украина не обращалась к правительству Эстонии в связи с связи с возможным содействием в выполнении планов по призыву в ВСУ резервистов, которые выехали в Евросоюз.

При этом, Мяги отметил, что этот вопрос обсуждался с послом Украины и украинская сторона об этом не просила.

Добавил, что Киев не имеет законных оснований делать запрос о выдаче указанных граждан, а Эстония не имеет оснований их выдавать.

Дополнительно

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс заявил, что Эстония готова заключить соответствующее соглашение с Украиной, чтобы помочь мобилизовать в ВСУ украинских мужчин призывного возраста, проживающих в Эстонии.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
Україна не зверталася до Естонії щодо видачі чоловіків, які підлягають мобілізації
Ukraine has not asked Estonia to extradite men subject to mobilization
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