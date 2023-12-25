Украина не обращалась к Эстонии относительно выдачи мужчин, подлежащих мобилизации

Украина не обращалась к Эстонии с просьбой об экстрадиции призывников, несмотря на переговоры с украинским послом. Эстония не видит правовых оснований для экстрадиции.