Сегодня, 15 июля в Украине отмечают День Украинской Государственности, по этому случаю Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев.

Пишет УНН со ссылкой на сайт Президента.

8 июля по Киеву ударила российская ракета. Прямое попадание. Крылатая ракета Х-101. Ее разработали для поражения значительных военных целей. путин поразил ею детскую больницу. "Одна из сотен украинских больниц, которые были, к сожалению, разбиты российскими ракетами, бомбами, артиллерией - говорит Зеленский.

Он выразил благодарность всем, кто пришел в "Охматдет" после атаки, тем, кто помогал спасать жизни и разбирать завалы. Он поблагодарил тех, кто не оставался равнодушным, помогает защищать небо, поддерживает военных и оказывает давление на Россию. Он отметил всех, кто борется за то, чтобы доказать, что жизнь сильнее врага.

Мы боремся против страшного врага, которого не назовешь человеком и который бесконечно далек от настоящего христианства. Его сущность - это руины, смерть, которую он несет и которую мы должны одолеть. Украина не может согласиться на меньшее, чем жить. На меньшее, чем сохранить себя. На меньшее, чем остаться людьми - говорит президент.

Он выразил благодарность за преданность идеалам, ценностям и нашему государству, которые, он уверен, выстоят, поскольку имеют глубокие корни в истории Киевской Руси, казацком государстве и продолжают жить в современной Украине.

Сегодня, в День Украинской Государственности, в День крещения Руси-Украины, мы вспоминаем путь, который прошла Украина, и всеми силами сосредотачиваемся на битве, которую Украина должна выиграть. Ради того, чтобы эту независимость могли унаследовать следующие поколения. Унаследовать, а не бороться. Чтобы мы им дали гордость за Украину, а не ее боль. И чтобы никакие "путины" больше не смели приносить сюда руины и страдания - добавил Зеленский.

Напомним,

Сегодня, 15 июля, отмечается День Украинской государственности. Событие было учреждено указом президента в августе 2021 года.