Украина назначит посла в еще одной стране - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский провел переговоры с президентом Анголы Жуау Лоренсу. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и договорились о возможном визите ангольского лидера в Украину.
Украина собирается назначить посла в Анголе. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Анголы Жуау Лоренсу, пишет УНН.
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"Пообщался с президентом Анголы Жуау Лоренсу", - указал Зеленский в соцсетях.
Президент выразил благодарность коллеге за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. "Единство и поддержка со стороны Африки важны для восстановления мира", - подчеркнул Глава государства.
"Мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Анголой по многим направлениям: продовольственная безопасность, логистика, сельское хозяйство, создание зерновых хабов и гуманитарное разминирование. Готовим назначение посла Украины в Анголе", - отметил Зеленский.
"Буду рад видеть Жуау Лоренсу в Украине, собеседник принял мое приглашение. Наши команды будут работать над возможностью такого визита", - указал Президент.
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