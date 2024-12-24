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Украина назначит посла в еще одной стране - Зеленский

Украина назначит посла в еще одной стране - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 3113 просмотра

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Президент Зеленский провел переговоры с президентом Анголы Жуау Лоренсу. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и договорились о возможном визите ангольского лидера в Украину.

Украина собирается назначить посла в Анголе. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Анголы Жуау Лоренсу, пишет УНН.

Детали

"Пообщался с президентом Анголы Жуау Лоренсу", - указал Зеленский в соцсетях. 

Президент выразил благодарность коллеге за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. "Единство и поддержка со стороны Африки важны для восстановления мира", - подчеркнул Глава государства.

"Мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Анголой по многим направлениям: продовольственная безопасность, логистика, сельское хозяйство, создание зерновых хабов и гуманитарное разминирование. Готовим назначение посла Украины в Анголе", - отметил Зеленский.

"Буду рад видеть Жуау Лоренсу в Украине, собеседник принял мое приглашение. Наши команды будут работать над возможностью такого визита", - указал Президент.

Зеленский провел масштабные перестановки среди послов, в том числе в Китае и Венгрии: кого уволил и назначил21 дек. 2024, 10:39 • 17751 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
angolaАнгола
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина