В украинских ПХГ уже накоплено более 10 млрд куб. м газа, Группа Нафтогаз активно готовится к отопительному сезону, сообщили в компании в понедельник, пишет УНН.

Детали

«По состоянию на 22 июля 2024 года объем газа, хранящегося в подземных газохранилищах - более 10 млрд куб. м. С начала сезона Украина закачала более 2,5 млрд куб. м. голубого топлива», - указали в Нафтогазе.

«Темпы накопления газа позволяют нам оптимистично прогнозировать выполнение плана, а именно 13,2 млрд куб. м до 1 ноября. Спасибо всем специалистам, которые, несмотря на войну, эффективно выполняют свою работу», - отметил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Дополнение

По данным компании, за первое полугодие 2024 года Группа Нафтогаз на 8% увеличила добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.