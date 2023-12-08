Украина начинает выплаты на капитальный ремонт жилья в разрушенных войной домах - Минфифра

В Украине в ближайшее время владельцам карт єВідновлення начнут зачислять деньги на капитальный ремонт жилья поврежденного из-за войны. О старте выплат сообщил Вице-премьер-министр и глава Минцифры Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Новый этап есть єВідновлення в Дії - стартуют первые выплаты для капитального ремонта жилья Всего согласовано 2 768 заявлений на более 665 млн грн. В ближайшее время украинцы начнут получать средства на карточку еВідновлення. - сообщил глава Минцифры.

Детали

Согласно данным Федорова максимальная сумма компенсации - до 350 тысяч гривен для восстановления квартиры, и до 500 тысяч гривен для владельцев истерзанного россиянами частного дома.

Средства будут присылать двумя траншами. Сначала на карточку єВідновлення зачислят 70% обещанной компенсации, а затем пришлют остальные - 30%.

"Работаем, чтобы все украинцы получили средства на восстановление жилья и как можно быстрее вернулись в собственное жилье", — отметил Федоров.

Дополнительно

Услугу єВідновлення Минцифры разработали вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры при поддержке проекта USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS".

Напомним

28 ноября на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в целом в программу "єВідновлення" подано почти 66,4 тысяч заявлений о поврежденном или полностью уничтоженном жилье.