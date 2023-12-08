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Украина начинает выплаты на капитальный ремонт жилья в разрушенных войной домах - Минфифра

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 22:00  •  10244 просмотра

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В Украине начинается выплата средств на капитальный ремонт жилья, поврежденного в результате войны, владельцы карт "ЕВРО" получат до 500 000 гривен двумя траншами. Программа реализуется при поддержке Министерства цифровой трансформации и международных партнеров.

В Украине в ближайшее время владельцам карт єВідновлення начнут зачислять деньги на капитальный ремонт жилья поврежденного из-за войны. О старте выплат сообщил Вице-премьер-министр и глава Минцифры Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Новый этап есть єВідновлення в Дії - стартуют первые выплаты для капитального ремонта жилья Всего согласовано 2 768 заявлений на более 665 млн грн. В ближайшее время украинцы начнут получать средства на карточку еВідновлення.

- сообщил глава Минцифры.

Детали

Согласно данным Федорова максимальная сумма компенсации - до 350 тысяч гривен для восстановления квартиры, и до 500 тысяч гривен для владельцев истерзанного россиянами частного дома.

Средства будут присылать двумя траншами. Сначала на карточку єВідновлення зачислят 70% обещанной компенсации, а затем пришлют остальные - 30%.

"Работаем, чтобы все украинцы получили средства на восстановление жилья и как можно быстрее вернулись в собственное жилье", — отметил Федоров.

Дополнительно

Услугу єВідновлення Минцифры разработали вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры при поддержке проекта USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS".

Напомним

28 ноября на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в целом в программу "єВідновлення" подано почти 66,4 тысяч заявлений о поврежденном или полностью уничтоженном жилье. 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Україна розпочинає виплати на капітальний ремонт житла у зруйнованих війною будинках – Мінфифра
Ukraine starts payments for major repairs in war-damaged houses - Ministry of Finance
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Украина начинает выплаты на капитальный ремонт жилья в разрушенных войной домах - Минфифра

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