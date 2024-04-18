Украина может дополнительно получать почти по 1 млрд грн в год за счет уменьшения нелегального рынка сигарет
Киев • УНН
В Украине доля нелегального рынка сигарет достигла рекордных 25%, что означает недополучение бюджетом почти 25 млрд грн налогов.
Побороть эту негативную тенденцию можно благодаря дифференцированным ставкам акцизов на сигареты и табачные изделия для электрического нагревания (ТВЭНы). Об этом в своем блоге на РБК-Украина написал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает УНН.
"Главная особенность рынка табачных изделий для электрического нагревания (ТВЭНы, в народе – стики) – это его легальность. Приборы для нагревания табака и стики для них – слишком технологичные изделия, чтобы их можно было подделывать как сигареты в "подвальных" условиях. Следовательно, мы говорим об отсутствии нелегального рынка ТВЭНов в Украине, в отличие от сигарет", – отметил Олег Пендзин.
Сейчас в Украине действует единая ставка акциза на сигареты и ТВЭНы. А в государствах Евросоюза, к которому стремится присоединиться и наша страна, налоги на менее вредные для здоровья человека изделия для нагревания табака ниже. Более того, сейчас готовятся изменения в Директиву ЕС по акцизам на табачные изделия, согласно которым будет введена 50% разница между акцизами на ТВЭНы и сигареты.
Эксперт отмечает, что выгоды для государства от такого подхода очевидны. В первую очередь, украинские курильщики после повышения ставок акцизного налога на сигареты смогут перейти на легальные более доступные ТВЭНы, а не будут покупать дешевый контрафакт у теневых производителей. По экспертным расчетам, введение различных ставок акциза на ТВЭНы и сигареты обеспечит дополнительные поступления на 3,82 млрд грн в течение четырех лет (почти по 1 млрд грн в год).
Но главным в этом вопросе, по мнению экономиста, является перспектива членства Украины в ЕС, ведь если наша страна выбрала путь евроинтеграции, то должна соблюдать правила и директивы Евросоюза.
"Украине не стоит изобретать "собственный уникальный велосипед", а уже сейчас внедрять европейское регулирование на пути в ЕС", – подчеркнул эксперт.
Также Украина сможет привлечь дополнительные инвестиции от производителей ТВЭНов. Ведь дифференцированные ставки акциза создают экономический стимул к расширению присутствия на украинском рынке всех глобальных производителей. Отметим, что бездымные продукты в своих портфелях имеют "Филип Моррис" (IQOS), "Джапан Тобакко" (Ploom X) и "Бритиш Американ Тобакко" (GLO).
"Приход глобальных игроков на украинский рынок – это инвестиции в запуск таких продуктов, а учитывая будущее членство Украины в ЕС – и потенциально их производство здесь. Нужны ли Украине инвестиции? Такой вопрос выглядит даже неуместным. Любые инвестиции – это всегда и дополнительные бюджетные поступления", – подытожил Пендзин.
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