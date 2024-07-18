"Украина - это Дом": Кулеба и Верховный комиссар ООН объявили о запуске онлайн-платформы для возвращения украинцев из-за границы

Глава МИД Дмитрий Кулеба и Верховный комиссар ООН Филиппо Гранди объявили о запуске онлайн-платформы "Украина - это Дом" для украинцев, которые рассматривают возможность возвращения из-за границы, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в МИД Украины переговоры с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди, на которых речь шла об усилении сотрудничества между Украиной и Управлением Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев (УВКБ).

Министр положительно отметил работу УВКБ в Украине, в частности предоставление нового пакета помощи для подготовки к зимнему периоду, и подчеркнул важность усиления гуманитарного реагирования для поддержки украинцев, пострадавших в результате российской агрессии против Украины. Он выразил благодарность УВКБ за постоянную поддержку украинцев и нашего государства.

По итогам встречи стороны объявили о совместном запуске онлайн-платформы "Украина - это Дом", которая станет важным инструментом поддержки усилий по восстановлению и отстройке Украины, а также возвращению украинцев. Платформа будет предоставлять перемещенным лицам и семьям проверенную и актуальную информацию, которая поможет им принять информированные решения о возможности возвращения из-за границы в Украину.

Зеленский встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев: о чем говорили

"Мы приветствуем лидерство и координационную роль УВКБ по оказанию помощи украинцам как в стране, так и за ее пределами. Пока продолжается российская агрессия, наши люди за рубежом продолжают нуждаться в международной помощи и поддержке", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В то же время мы готовы работать вместе над помощью тем украинцам за рубежом, которые готовы вернуться, в возвращении домой. В этой связи рассчитываем, что одним из важных инструментов станет платформа "Украина - это Дом", которая начинает свою работу под эгидой УВКБ. Эта платформа поможет людям получить достоверную и актуальную информацию по всем вопросам, касающимся возвращения в Украину, увидеть, какие есть возможности и преимущества, и сделать информированный выбор", - отметил он.

Министр также призвал УВКБ к решительным шагам для защиты украинских детей, депортированных в россию, с целью недопущения их незаконного усыновления и обеспечения их безопасного возвращения в Украину.

Стороны выразили надежду на продолжение партнерства по реализации совместных проектов между МИД и УВКБ для усиления технической способности консульской службы Украины и поддержки глобального украинского сообщества.