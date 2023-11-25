Украина чтит память жертв Голодомора: Зеленский, Залужный и иностранные гости приняли участие в официальных мероприятиях
Киев • УНН
Украина чтит память жертв Голодомора 1932-33 годов, а руководство страны заявляет, что Украина не забудет, не будет завоевана и не прекратит свой путь к свободе, несмотря на нынешние вызовы. Президент Зеленский пообещал противостоять российской агрессии и предотвратить новый геноцид.
Военное и политическое руководство Украины вместе с высокими гостями из других государств почтили память жертв Голодомора 1932-33 годов, сообщает УНН.
Сегодня будут звучать наши молитвы. И будут звучать наши слова в защиту справедливости. І будет видно нашу солидарность - солидарность всех свободных людей, которые зажгут свечи памяти в знак того, что Украина никогда не забудет своих людей, чьи жизни были забраны Голодомором-геноцидом.
И когда в ночь перед днем памяти жертв геноцида звучала работа нашей ПВО, когда работает оружие наших воинов для защиты жизни Украины, когда наши спасатели ГСЧС ликвидируют последствия вражеских обстрелов и помогают людям, мы знаем, что Украину не сломать, не покорить и не уничтожить.
Украина сохранится. И будет свободной. И будет идти по пути свободы вместе с теми в мире, кого уважает и кто уважает наше государство. Это только наш выбор - и так всегда будет
Он подчеркнул, что мы никогда не забудем того, через что пришлось пройти Украине и остановим новый геноцид России, который она принесла на нашу землю.
В траурных мероприятиях приняли участие, в частности: президент Владимир Зеленский с женой Еленой, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, президенты Швейцарии Ален Берсе и Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьер Литвы Ингрида Шимоните.
Украина чтит память жертв Голодомора: Зеленский, Залужный и иностранные гости приняли участие в официальных мероприятиях
Украина чтит память жертв Голодомора 1932-33 годов, а руководство страны заявляет, что Украина не забудет, не будет завоевана и не прекратит свой путь к свободе, несмотря на нынешние вызовы. Президент Зеленский пообещал противостоять российской агрессии и предотвратить новый геноцид.
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