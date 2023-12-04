Украина будет продвигать культуру за рубежом вместе с международным женским движением
Киев • УНН
Министр культуры Украины встретился с представителями Международного женского движения "За семейные ценности", чтобы обсудить продвижение украинской культуры за рубежом, сосредоточившись на элементах народного искусства, таких как рушники, писанки и вышиванки.
Международное женское движение "За семейные ценности" будет популяризировать украинскую культуру за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в культурно-просветительском центре "Ценности" города Киева состоялась встреча главы Министерства культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева с представительницами Международного женского движения "За семейные ценности", на которой обсудили будущее сотрудничество.
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Одним из главных месседжей для будущих проектов должно стать объединение людей вокруг своих исторических корней через осознание собственной принадлежности к первоисточникам, которые воплотились в изделиях украинского народного искусства: рушниках, писанках, вышиванках
Основным направлением будущего сотрудничества станет популяризация и продвижение украинской культуры за рубежом благодаря содействию представителей диаспоры.
Украина будет продвигать культуру за рубежом вместе с международным женским движением
Министр культуры Украины встретился с представителями Международного женского движения "За семейные ценности", чтобы обсудить продвижение украинской культуры за рубежом, сосредоточившись на элементах народного искусства, таких как рушники, писанки и вышиванки.
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