Украина будет продвигать культуру за рубежом вместе с международным женским движением

Международное женское движение "За семейные ценности" будет популяризировать украинскую культуру за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в культурно-просветительском центре "Ценности" города Киева состоялась встреча главы Министерства культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева с представительницами Международного женского движения "За семейные ценности", на которой обсудили будущее сотрудничество.

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Одним из главных месседжей для будущих проектов должно стать объединение людей вокруг своих исторических корней через осознание собственной принадлежности к первоисточникам, которые воплотились в изделиях украинского народного искусства: рушниках, писанках, вышиванках отметил Ростислава Карандеев.

Основным направлением будущего сотрудничества станет популяризация и продвижение украинской культуры за рубежом благодаря содействию представителей диаспоры.