Украина 3 1 декабря запускает электронную систему для импорта гуманитарной помощи
Киев • УНН
Украина запустит цифровую систему импорта гуманитарной помощи с 1 декабря, что позволит подавать декларации онлайн, с переходом на полностью цифровую отчетность. Бумажные декларации принимаются до 1 апреля 2024 года.
С 1 декабря заработает новый цифровой механизм для ввоза гуманитарной помощи в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
Получатели смогут подавать декларацию онлайн с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи. В то же время продлится переходный период с возможностью подачи бумажной декларации до 1 апреля следующего года. Форма и содержание декларации остаются одинаковыми в обоих механизмах.
Электронная система позволит создать прозрачный учет гуманитарной помощи, облегчить процедуру ее ввоза и распределения, а также сделает невозможным злоупотребления при завозе и использовании гуманитарной помощи.
Отменяются гарантийные письма от военных, а также запросы на поставку и все другие справки. Также упрощается отчетность - теперь отчет можно формировать в цифровой системе на основе деклараций, а большинство данных подтянется автоматически.
Как завозить гуманитарку с 1 декабря? Как и раньше.
Новый цифровой способ:
- Зарегистрироваться или войти в "Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи"
- Заполнить декларацию с перечнем товаров
- Система предоставит уникальный код, который нужно сообщить при таможенном оформлении
- Распределить помощь
- Отчитаться о целевом использовании онлайн
Бумажный способ:
- Заполнить бумажную декларацию по правилам, которые действуют с 1 марта 2022 года.
- Использование этого способа возможно до 1 апреля 2024 года
Украина 3 1 декабря запускает электронную систему для импорта гуманитарной помощи
Украина запустит цифровую систему импорта гуманитарной помощи с 1 декабря, что позволит подавать декларации онлайн, с переходом на полностью цифровую отчетность. Бумажные декларации принимаются до 1 апреля 2024 года.
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