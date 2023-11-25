Украина 3 1 декабря запускает электронную систему для импорта гуманитарной помощи

С 1 декабря заработает новый цифровой механизм для ввоза гуманитарной помощи в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Получатели смогут подавать декларацию онлайн с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи. В то же время продлится переходный период с возможностью подачи бумажной декларации до 1 апреля следующего года. Форма и содержание декларации остаются одинаковыми в обоих механизмах.

Электронная система позволит создать прозрачный учет гуманитарной помощи, облегчить процедуру ее ввоза и распределения, а также сделает невозможным злоупотребления при завозе и использовании гуманитарной помощи.

Отменяются гарантийные письма от военных, а также запросы на поставку и все другие справки. Также упрощается отчетность - теперь отчет можно формировать в цифровой системе на основе деклараций, а большинство данных подтянется автоматически.

Как завозить гуманитарку с 1 декабря? Как и раньше.

Новый цифровой способ:

Зарегистрироваться или войти в "Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи"

Заполнить декларацию с перечнем товаров

Система предоставит уникальный код, который нужно сообщить при таможенном оформлении

Распределить помощь

Отчитаться о целевом использовании онлайн

Бумажный способ: