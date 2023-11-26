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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Уклониста и трех переправщиков задержали на Закарпатье

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 04:40  •  11942 просмотра

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В Закарпатской области были задержаны трое мужчин за попытку незаконной переправки гражданина Украины через границу в Румынию.

На Закарпатье, в ходе реализации имеющейся опережающей информации информации, оперативные сотрудники Главного оперативно-розыскного отдела и отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда разоблачили трех молодых людей, которые намеревались переправить в Румынию одного гражданина Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все трое переправщиков являются жителями села Богдан. Самому старшему из дельцов 21 год, еще двум по 19. За 2 тысячи долларов США горе-бизнесмены пообещали 26-летнему жителю Свалявы завести его через высокогорье в Румынию.

Автомобиль марки "ВАЗ-2109", на котором организатор переправки со своими соратниками доставляли в приграничье свалявчанина, пограничники остановили сегодня на окраине села Богдан в 2 часа ночи.

За попытку незаконного нарушения границы на правонарушителей были составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП.

Кроме того, об обнаружении в действиях "туроператоров" признаков преступления, предусмотренного ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники направили сообщение в Раховский райотдел полиции.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
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