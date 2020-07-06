"Ухань - Киев": в Украину прибыл контейнерный поезд из КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. На станцию "Киев-Лиски" прибыл первый поезд из города Ухань Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.
"На станцию "Киев-Лиски" 6 июля 2020 года прибыл первый поезд из города Ухань, находящегося в провинции Хубэй Китайской Народной Республики. В составе поезда перевезено 43 сорокафутовых контейнера с сульфатом магния, оборудованием, алюминиевыми рамами, одноразовыми шприцами, флаконами ПЭТ, другими изделиями легкой промышленности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут поезда пролег через территории четырех стран и составил более 9,5 тыс. км.
"Расчетное время на преодоление этого расстояния составляет около 15 суток. Это показатель, который обеспечит конкурентоспособность сухопутного маршрута перевозок китайского товара в Украине по сравнению с другими логистическими решениями. Планируем, что поезда из КНР будут курсировать еженедельно с последующим увеличением периодичности... Сейчас мы рассматриваем еще ряд новых маршрутов контейнерных поездов", - отметил и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
Указывается, что 8 июня был принят первый пилотный контейнерный поезд со станции Яньтай (КНР). В составе поезда перевезено 41 сорокафутовых контейнер. Поезд привез в Украину обувь, бурильные трубы, компьютерный томограф и сборные грузы.
Как сообщалось ранее в УНН, Кабмин изменил состав правления Укрзализныци.