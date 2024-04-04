Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

Немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев, угрожая депортацией. Его приговорили к восьми годам лишения свободы, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Земельный суд Гамбурга приговорил 43-летнего чиновника Денниса В. к восьми годам заключения за сексуальные домогательства к украинским мальчикам 9 и 11 лет и производство детской порнографии.

Как сообщает издание, после начала войны в Украине немец помог их семье бежать в Германию, пообещав стать их "защитником". Однако потом он стал шантажировать семью, угрожая депортацией. Взамен мужчина требовал близости с детьми.

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С марта 2022 по апрель 2023 он несколько раз приставал к детям в своем автомобиле и снимал это на фото. Например, он просил их сделать ему массаж. Мальчики отказались, после чего он начал писать 11-летнему украинцу электронные письма с угрозами. "Вам здесь больше не рады. Я имею власть депортировать тебя и твою семью", - говорилось в одном из посланий.

На процессе чиновник признал большую часть обвинений, благодаря чему детям не пришлось свидетельствовать в суде, добавляет Bild.