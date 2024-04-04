Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

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Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
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Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  133935 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133387 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117222 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  164112 просмотра

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  548589 просмотра

Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

Немецкий чиновник был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над украинскими мальчиками-беженцами в возрасте 9 и 11 лет, угрозы депортацией и изготовление детской порнографии.

Криминал и ЧП •   •  10876 просмотра
Угрожал депортацией: немецкий чиновник домогался детей украинских беженцев

В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

В марте 2024 года НАПК составило административные протоколы в отношении судьи райсуда Черновицкой области, а также бывшего заместителя председателя Национальной полиции. Кроме того, по материалам НАПК суды признали виновными народного депутата Александра Дубинского за нарушение этических норм, а бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева оштрафовали и конфисковали подарок по материалам НАПК.

Криминал и ЧП •   •  9934 просмотра
В НАПК рассказали, как следили за этическим поведением судей, полицейских и депутатов в марте

На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

Еще один вестибюль, выходящий на улицу Архитектора Городецкого на станции метро "Крещатик" в Киеве, будет открыт 4 апреля в 17:00.

Общество •   •  11817 просмотра
На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников по НАТО немедленно предоставить больше систем противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты, и, по сообщениям, указал, что союзники договорились определить и направить дополнительные системы противовоздушной обороны в Украину, чтобы помочь защитить ее небо.

Война •   •  12366 просмотра
Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше ПВО, особенно Patriot: говорит, на призыв ответили и "сразу же принимают меры"

Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на инициативу по поставкам боеприпасов Украине - премьер Фиала

Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на закупку сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины.

Война •   •  11251 просмотра
Правительство Чехии выделит десятки миллионов евро на инициативу по поставкам боеприпасов Украине - премьер Фиала

Премьер Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии: что известно

Премьер-министр Шмыгаль обсудил с латвийскими законодателями всестороннюю поддержку Украины, поблагодарил за военную и финансовую помощь.

Война •   •  10815 просмотра
Премьер Шмыгаль встретился с парламентариями Латвии: что известно

В Берлине обсуждают снос виллы Геббельса. Ранее пропаганда рф выдала фейк, что ее купил Зеленский

Снос виллы Йозефа Геббельса под Берлином обсуждается в парламенте, причем дебаты идут вокруг того, стоит ли сохранить ее историческую и архитектурную ценность или снести из-за высоких расходов на содержание и ассоциации с нацистским министром пропаганды.

Новости Мира •   •  8569 просмотра
В Берлине обсуждают снос виллы Геббельса. Ранее пропаганда рф выдала фейк, что ее купил Зеленский

ООН: Перед Украиной стоит масштабный вызов по разминированию, сравнимый со всей Европой после Второй мировой войны

Украина стала одной из самых заминированных стран мира из-за российского вторжения и мин, оставшихся со времен Второй мировой войны, с масштабом разминирования, сравнимым с разминированием всей Европы после 1945 года.

Общество •   •  11593 просмотра
ООН: Перед Украиной стоит масштабный вызов по разминированию, сравнимый со всей Европой после Второй мировой войны

В результате ракетного удара по Харьковщине один человек погиб, еще двое получили ранения - прокуратура

Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российского ракетного удара по сельскохозяйственному предприятию в Харьковской области.

Война •   •  10268 просмотра
В результате ракетного удара по Харьковщине один человек погиб, еще двое получили ранения - прокуратура

Землетрясение на Тайване: уже известно о более чем тысяче раненых

Землетрясение магнитудой 7,2 балла у побережья Тайваня унесло жизни 10 человек и 1067 получили ранения, а сотни людей все еще остаются заблокированными из-за завалов и потенциальных оползней.

Новости Мира •   •  10138 просмотра
Землетрясение на Тайване: уже известно о более чем тысяче раненых