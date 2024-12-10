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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Запорожью: под завалами может находиться еще по меньшей мере 8 человек

Удар рф по Запорожью: под завалами может находиться еще по меньшей мере 8 человек

Киев  •  УНН

 • 2221 просмотра

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В результате вражеского удара по Запорожью 16 человек получили ранения и получают медицинскую помощь. По меньшей мере 8 человек до сих пор находятся под завалами разрушенного здания, спасательная операция продолжается.

В результате удара по Запорожью пока известно о 16 пострадавших, они получают медицинскую помощь. Еще по меньшей мере восемь человек находится под завалами здания, разрушенного в результате удара. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Под завалами здания, разрушенного в результате вражеского удара по Запорожью, находится по меньшей мере восемь человек. Спасатели продолжают поисково-спасательную операцию. Вместе с ними три бригады медиков", - сообщил Федоров.

Он также добавил, что 16 раненых уже получают помощь медиков.

Напомним

Из-за удара рф по Запорожью число пострадавших возросло до 16.

Ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара по частной клинике в Запорожье погибли три человека.

Президент Владимир Зеленский, комментируя жестокий ракетный удар рф по Запорожью, заявил, что Украина передала все запросы по ПВО партнерам. Вопрос только в политических решениях, которые могут спасти тысячи жизней.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье