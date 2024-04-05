Удар рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до 19

Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 19 человек. Четверо пострадавших - в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Запорожская ОГА, передает УНН.

Трое погибших и 19 раненых. Такие последствия сегодняшних вражеских атак рф по жилому району областного центра. Четверо пострадавших - в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь в медицинских учреждениях, - сообщили в ОВА.

Детали

Отмечается, что разрушениям подверглись частные дома, магазины, а также на месте работают все экстренные службы - ликвидируют последствия атак.

Напомним

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщал, что в результате удара по Запорожью погибло три человека, еще 13 доставлены в нашу больницу, из которых 4 находятся в тяжелом состоянии.