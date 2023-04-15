Удар рф по Славянску унес жизни 9 человек, под завалами могут быть еще пятеро

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"На данный момент известно о 30 пострадавших: 21 - раненый, 9 - погибшие. К сожалению, за ночь количество погибших увеличилось - ночью из-под завалов спасатели достали мертвую женщину", - написал Лях.

Детали

В ГСЧС добавили, что именно на месте происшествия всего пострадало 6 человек, из них 4 человека погибли, спасателями спасены 2 человека, среди которых 1 ребенок (14 лет).

По словам Ляха, спасательные работы на месте частично разрушенного 5-этажного жилого дома продолжаются. К ним привлечен спецотряд альпинистов ГСЧС.

"Под завалами дома остается еще пять человек. Их личности установлены. Кроме того, мы не имеем сведений о жителях еще трех квартир", - отметил Лях.

На месте завала разобрано 65 т разрушенных строительных конструкций, добавили в ГСЧС.

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