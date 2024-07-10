В результате ракетных ударов армии рф по припортовой инфраструктуре Одесской области в ночь на 10 июля погибли два человека - 50-летний водитель грузового автомобиля и 37-летний работник порта. Еще один сотрудник порта получил ранения. Об этом сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

По данным следствия, 10 июля ночью вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по объектам припортовой инфраструктуры Одесской области. В результате атаки погиб 50-летний водитель грузового автомобиля и 37-летний работник порта, еще один сотрудник порта получил ранения, он госпитализирован - говорится в сообщении ОГП.

Отмечается, что в результате атаки рф повреждена гражданская инфраструктура и транспортные средства.

В ОГП добавили, что осмотр еще продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее глава ОВА Олег Кипер сообщал, что повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна, произошла утечка жидкости. Последствия ликвидируются.