Киев • УНН
Два человека, 50-летний водитель грузовика и 37-летний работник порта, погибли в результате российских ракетных ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области в ночь на 10 июля.
В результате ракетных ударов армии рф по припортовой инфраструктуре Одесской области в ночь на 10 июля погибли два человека - 50-летний водитель грузового автомобиля и 37-летний работник порта. Еще один сотрудник порта получил ранения. Об этом сообщили в среду в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
По данным следствия, 10 июля ночью вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по объектам припортовой инфраструктуры Одесской области. В результате атаки погиб 50-летний водитель грузового автомобиля и 37-летний работник порта, еще один сотрудник порта получил ранения, он госпитализирован
Отмечается, что в результате атаки рф повреждена гражданская инфраструктура и транспортные средства.
В ОГП добавили, что осмотр еще продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее глава ОВА Олег Кипер сообщал, что повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна, произошла утечка жидкости. Последствия ликвидируются.