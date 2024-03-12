Удар рф по Кривому Рогу: предварительно, два человека погибли

В результате атаки рф на Кривой Рог, предварительно, погибли два человека, есть пострадавшие, передает УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В Кривом Роге, предварительно, двое погибших. Есть пострадавшие. Врачи оказывают необходимую медпомощь. Все детали - позже - сообщил председатель ОВА.

Ранее

В Кривом Роге прогремел взрыв. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке.

Напомним

В Воздушных силах Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.