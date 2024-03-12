Удар рф по Кривому Рогу: предварительно, два человека погибли

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  125940 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  122892 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114372 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114354 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105318 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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8 марта 2024, 12:44  •  189071 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

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Удар рф по Кривому Рогу: предварительно, два человека погибли

Два человека погибли в результате российского ракетного обстрела Кривого Рога, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  11393 просмотра
Удар рф по Кривому Рогу: предварительно, два человека погибли

Над оккупированным Крымом снова появился самолет-разведчик А-50 - СМИ

российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был замечен в полете над временно оккупированным Крымом, в частности над Севастополем.

Война •   •  13472 просмотра
Над оккупированным Крымом снова появился самолет-разведчик А-50 - СМИ

В Украине запретили пользоваться землями Каховского водохранилища и менять их целевое назначение: детали

Кабинет Министров запретил передачу в собственность, пользование и изменение целевого назначения земель, занятых Каховским водохранилищем, на время действия военного положения и пять лет после его завершения, чтобы предотвратить нецелевое использование и сделать возможным будущее восстановление водохранилища, спущенного в результате российской агрессии.

Война •   •  14782 просмотра
В Украине запретили пользоваться землями Каховского водохранилища и менять их целевое назначение: детали

В селе на Полтавщине бешеный кот покусал двух людей: в окрестных селах проводят профилактические прививки животным

В селе Омельник Кременчугского района бешеный кот покусал двух людей, в связи с чем в 12 окрестных селах, объявленных "угрожающей зоной", были проведены бесплатные прививки от бешенства для животных.

Общество •   •  10846 просмотра
В селе на Полтавщине бешеный кот покусал двух людей: в окрестных селах проводят профилактические прививки животным

Кабмин установил размер выплат детям погибших защитников

Кабинет Министров установил денежную помощь в размере от 6 100 до 7 800 гривен для детей, которым предоставлен статус члена семьи погибшего защитника Украины.

Общество •   •  13118 просмотра
Кабмин установил размер выплат детям погибших защитников

Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов

Чешская Республика добилась возможности закупить дополнительные 200 000 единиц артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.

Война •   •  14934 просмотра
Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов

Армия рф атаковала Кривой Рог: в многоэтажке вспыхнул пожар

Вражеский обстрел вызвал взрыв и пожар в многоэтажке в Кривом Роге, сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации.

Война •   •  16117 просмотра
Армия рф атаковала Кривой Рог: в многоэтажке вспыхнул пожар

Днепропетровщина: россияне обстреляли две громады, попали в агрофирму

Российские военные обстреляли громады Никополя и Синельниковки Днепропетровской области, попав в здание сельскохозяйственной компании в Синельниковке, но обошлось без жертв.

Война •   •  16436 просмотра
Днепропетровщина: россияне обстреляли две громады, попали в агрофирму

Ракеты ATACMS войдут в новый пакет помощи Украине от США - Politico

Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, включая несколько армейских тактических ракетных комплексов с дальностью действия 100 миль.

Война •   •  17818 просмотра
Ракеты ATACMS войдут в новый пакет помощи Украине от США - Politico

В ОП объяснили, чего ожидать от визита Макрона в Украину

Ожидается, что предстоящий визит президента Франции Эммануэля Макрона в Украину завершится подписанием новых соглашений, направленных на укрепление сотрудничества и безопасности между двумя странами, на основе двустороннего соглашения о безопасности, подписанного в Париже в феврале.

политика •   •  17857 просмотра
В ОП объяснили, чего ожидать от визита Макрона в Украину