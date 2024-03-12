Удар рф по Кривому Рогу: больницы приняли уже более 30 раненых, пятеро - в операционной

Больницы Кривого Рога уже приняли более 30 пострадавших после ракетной атаки рф. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Более 30 пострадавших уже приняли больницы Кривого Рога. Пятеро в операционной. "Тяжелые". Среди раненых - ребенок - сообщил Лысак.

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Как сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в результате вражеской ракетной атаки по меньшей мере три попадания. В том числе прямое попадание в девятиэтажный дом.

"ГСЧС тушит пожары. Скорая помощь работает. Штаб помощи людям разворачивается на Восточном-1 возле АТБ с 20.00. Туда можно обратиться по вопросам расселения, стройматериалов, чтобы закрыть выбитые окна и любых других вопросов", - резюмировал он.

Ранее

В Кривом Роге прогремел взрыв. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке.

Напомним,

В Воздушных силах Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.