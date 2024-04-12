Удар рф по Константиновке: количество пострадавших возросло до 6 человек

В результате удара рф по Константиновке количество пострадавших возросло до шести, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"Сегодня вооруженные силы рф обстреляли Константиновку. Ранения различной степени тяжести получили шестеро местных жителей. Пострадавшие с травмами и осколочными ранениями доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Повреждены жилые дома, автомобили, линии электросети. Тип вооружения, который оккупанты использовали против горожан, устанавливается.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.

"... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним,

Армия рф сегодня нанесла ракетный удар по жилому сектору Константиновки Донецкой области, ракета попала в пятиэтажку, в результате чего ранения получили по меньшей мере три человека.