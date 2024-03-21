Удар рф по Харькову: спасатели разбирают завалы, под обломками могут быть тела погибших

В Харькове чрезвычайным продолжают ликвидировать последствия вчерашней ракетной атаки рф. Как сообщили в ГСЧС, продолжаются работы по разборке изуродованных взрывами конструкций здания, под обломками могут быть тела погибших, передает УНН.

"Сейчас продолжаются работы по разборке изуродованных взрывами конструкций здания и расчистке всех этажей от остатков сгоревших изделий из бумаги и ткани. Есть вероятность, что под обломками конструкций могут быть тела погибших людей", - говорится в сообщении.

Напомним

В результате вражеского удара по городу накануне произошли многочисленные разрушения и пожар гражданского производственного предприятия.

Погибли и получили травмы люди.